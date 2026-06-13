Bogotá Despierta este 13 de junio: descuentos y horarios extendidos por Día del Padre

Durante la noche del sábado 13 de junio se realizará una nueva jornada de Bogotá Despierta, en el marco de la celebración del Día del Padre. Este año, la fecha coincide con varios factores que impulsarán el consumo: el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el segundo puente festivo de junio, el pago de quincena y, en muchas empresas, la entrega de la prima de mitad de año.

Proyecciones económicas

De acuerdo con FENALCO Bogotá-Cundinamarca, cerca del 77 % de los habitantes de la capital celebran esta fecha, principalmente con reuniones familiares, invitaciones a restaurantes y la compra de regalos como ropa, calzado, tecnología, perfumería, licores y bonos de experiencia. El gasto promedio estimado por persona para esta celebración es de $300.000.

Los restaurantes proyectan un crecimiento en ventas cercano al 28 % frente a junio de 2025, mientras que el sector tecnología espera incrementos del 24 %, impulsados por la creciente preferencia de los consumidores por regalar dispositivos electrónicos. Por su parte, el sector entretenimiento podría registrar aumentos superiores al 50 %, favorecido por las celebraciones familiares y el ambiente futbolero que genera el Mundial.

Horario de Bogotá Despierta

Centros comerciales, restaurantes, almacenes de cadena, establecimientos de tecnología y comercios de distintos sectores extenderán sus horarios para facilitar las compras y ofrecer promociones, experiencias y actividades especiales para las familias.

La jornada se desarrollará entre las 9:00 p. m. y las 11:00 p. m., e incluso algunos establecimientos atenderán hasta la medianoche del sábado 13 de junio de 2026.