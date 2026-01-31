Fabian Bustos, nuevo director técnico de Millonarios: César Augusto Londoño

Millonarios ya tendría listo su nuevo director técnico, así lo anunció César Augusto Londoño en La Polémica y a través de su cuenta de X. El argentino Fabian Bustos sería el encargado de reemplazar a Hernán Torres en el banquillo azul.

“OFICIAL: Fabián Bustos (56) argentino, es el nuevo técnico de @MillosFCoficial. Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. El rendimiento total de sus equipos es del 51 %. Campeón con Delfín, Barcelona y Universitario. Su último club Olimpia. DT con variantes, no rígido y con capacidad de adaptación. Éxitos", publicó César en su red social.

La llegada de Bustos se haría oficial por parte del club en las próximas horas y, posteriormente, se daría su llegada a Bogotá. Omar Rodríguez, entrenador del equipo Sub-20, dirigirá el juego del domingo ante el Medellín.

Trayectoria de Fabian Bustos

Fabian Bustos, de 56 años, comenzó y ha trabajado la mayor parte de su carrera en el fútbol ecuatoriano, habiendo logrado el ascenso a primera división con Delfín en el 2018 y el título de la primera división con el mismo equipo en el siguiente año. Con Barcelona también fue campeón del fútbol ecuatoriano en el 2020, siendo semifinalista de la Copa Libertadores con el mismo club, el siguiente año.

En el 2024, ya en Universitario de Perú, fue campeón de la primera división, con un rendimiento superior del 70%. Sus experiencias en Brasil, con Santos y América Minerio, y en Paraguay, con Olimpia, no fueron buenas.

Millonarios volverá a tener un técnico argentino desde la salida de Miguel Ángel Russo, quien conquistó dos títulos en la institución, la Liga en 2017-II y la Superliga en el 2018.

Bustos llegará para reemplazar a Hernán Torres, quien fue destituido luego de haber dirigido 19 partidos en el club, con un saldo de seis triunfos, ocho derrotas y cinco empates, para un rendimiento del 40.35%.