Capturan a hombre que disparaba una escopeta desde la ventana de una casa en Bogotá

Capturado hombre que disparaba escopeta desde la ventana de una casa en Bogotá. Foto: Mebog/Caracol Radio.

Bogotá D.C

Los vecinos del barrio Las Ferias, en localidad de Engativá, cansados del comportamiento de un hombre, alertaron a la Policía de que estaba realizando disparos al aire con una escopeta.

Los videos que grabaron los mismos habitantes evidencian que el hombre de 54 años disparaba desde la ventana de una vivienda.

Inmediatamente, los uniformados llegaron al lugar y observaron al presunto responsable fuera de su residencia con un arma de fuego. Este hombre al notar la presencia policial, intentó huir y se escondió al interior de la vivienda, donde fue sorprendido en flagrancia.

“Intimida a la comunidad y perturba la tranquilidad del sector, por lo que de manera inmediata nuestros uniformados logran la captura de esta persona hallando en su poder dos armas de fuego tipo escopeta ”, señaló la comandante de la Estación de Policía de Engativá, Paula Güiza.

Al momento de solicitarle el permiso correspondiente para la tenencia de armas de fuego , manifestó no contar con la documentación exigida por la ley.

Durante el procedimiento se logró la incautación de dos escopetas y 13 cartuchos de munición los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

El hombre tendrá que responder ante las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.