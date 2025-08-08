Medellín no se queda atrás: Fico Gutiérrez anuncia remodelación al estadio Atanasio Girardot

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anticipó, en entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que le realizarán una remodelación al estadio Atanasio Girardot. El anuncio oficial se dará a conocer durante los próximos días.

En diálogo con Gustavo Gómez, Fico anticipó algunos detalles del proyecto liderado por la Alcaldía. “Ojalá en menos de un mes, yo esté dándole una buena noticia a la ciudad, frente a la renovación del estadio Atanasio Girardot. Es un proyecto que venimos estructurando y es una noticia que viene y no es cualquier proyecto”, reveló.

El alcalde de Medellín dejó en claro que, a diferencia de Bogotá, no encontraron una Alianza Público-Privada para construir un nuevo estadio, por lo que la intervención se le realizará al mismo Atanasio.

“Tiene que tener una renovación total. Aquí se han hecho unas cuentas de si necesitaría un estadio nuevo, si daría. Hay una APP, que es Alianza Público-Privada que se ha buscado durante los últimos años y no ha habido realmente referente para la APP. Si usted fuera a hacer un estadio nuevo, eso sería una inversión de billones de pesos, no están ni esos recursos, ni es necesario con lo que hemos encontrado y lo que se necesita”, explicó al respecto.

Y añadió: “Este es un estadio con una capacidad de 46.000 a 48.000 espectadores, pero es básicamente, cuando la gente llegue al estadio, tenga una experiencia espectacular. No le puedo adelantar todo... Va a tener de todo y el estadio va a quedar divino y funcional”.

El Atanasio Girardot es la casa de Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. El escenario también ha albergado partidos de las Selecciones Colombia en varias de sus categoría, incluyendo la mayores y las juveniles.