Operativos contra el paseo millonario en Bogotá: autoridades, taxis y bares fortalecen alianza.

Bogotá D.C

En las últimas horas la Policía de Bogotá adelantó varios operativos en contra del paseo millonario para fortalecer la seguridad en la ciudad.

Las autoridades estuvieron presentes en diferentes puntos como la Zona T en Chapinero, en Modelia, Galerías y también a los alrededores del Estadio El Campin donde se estaba realizando el concierto y homenaje al cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Personal especializado del GAULA, diferentes representantes de gremios económicos como Asobares , taxistas, y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de Seguridad y de Tránsito se realizaron estas intervenciones para prevenir el delito del paseo millonario.

El comandante de la Policía Metropolitana, el general Giovanni Cristancho , hizo un llamado de autocuidado a la ciudadanía.

“Enseñarle a los ciudadanos que pueden salir a disfrutar, pero que tienen que tener unas normas para sus desplazamientos; que no pueden tomar taxi en cualquier lugar y que se está coordinando con todos los establecimientos y taxistas para que las personas salgan a tomar un taxi de forma segura”, aseguró.

Paseo millonario en cifras

En un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el delito del paseo millonario dejó de ser imputado como hurto agravado y ahora pasó a ser judicializado como secuestro extorsivo. Esto implica penas considerablemente más altas de hasta 42 años de cárcel para los delincuentes que lo cometan.

En 2025, 40 casos de paseo millonario fueron denunciados ante las autoridades. En lo que va del 2026, se han reportado al menos 2 casos, lo que prende las alarmas en Bogotá.