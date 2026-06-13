Bogotá tendrá Festival Carranguero: Concejo aprobó proyecto para exaltar la cultura campesina
Según cifras del DANE, cerca del 34 % de los habitantes de Bogotá son de origen boyacense
La Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo que crea oficialmente el Festival Carranguero de Bogotá. La iniciativa pretende convertir a la capital en un escenario permanente para la promoción de la música carranguera.
El proyecto, impulsado por el concejal David Saavedra, reconoce a la carranga “como una de las expresiones culturales más representativas de la región cundiboyacense y como parte del patrimonio cultural de millones de colombianos que mantienen vivas sus raíces campesinas en Bogotá”, explica Saavedra.
El Festival Carranguero de Bogotá se realizará de manera anual y estará coordinado por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), entidad que se encargará de definir las convocatorias, escenarios y actividades artísticas y culturales del evento. La propuesta contempla la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, así como espacios dedicados a la gastronomía tradicional, las artesanías y los emprendimientos rurales.
Saavedra insiste que: “El objetivo del festival es no solo promover la música carranguera, sino también impulsar las economías locales y regionales mediante la participación de pequeños productores, artesanos y microempresarios que podrán exhibir y comercializar sus productos durante la celebración”.
Además señala que Bogotá reconoce una de las expresiones culturales más auténticas de Colombia. “Este Festival no es solamente un evento musical; es un homenaje al campo, a nuestros campesinos y a millones de familias que han construido esta ciudad sin olvidar sus raíces”, aseguró.
Según cifras del DANE, cerca del 34 % de los habitantes de Bogotá son de origen boyacense, lo que representa más de dos millones de personas con una fuerte conexión cultural con la música carranguera y las tradiciones campesinas.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...