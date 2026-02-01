En Medellín, un hombre asesinó a su pareja sentimental y luego se entregó a las autoridades

Medellín

El hecho violento que es investigado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía ocurrió en las últimas horas en el nororiente de Medellín, en el barrio La Honda de la comuna de Manrique.

Según el reporte del caso, la comunidad alertó a la policía sobre un cuerpo sin vida dentro de una casa; al llegar, encontraron a l a víctima con heridas de arma corto punzante , identificada como Laura Camila Olaya Toro, de 26 años. En el lugar las autoridades encontraron el arma homicida, un arma tipo cuchillo.

Luego de las diligencias de inspección al cadáver, se estableció que presuntamente el responsable de este crimen es la pareja sentimental de 36 años , quien se entregó a las autoridades manifestando su responsabilidad y que el hecho ocurrió durante una discusión con la víctima en el inmueble donde convivían.