Dos mujeres fueron asesinadas en Bello mientras estaban de fiesta

Bello, Antioquia

La muerte de dos jóvenes en hechos ocurridos durante celebraciones diferentes, ambos bajo circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, ha generado consternación en el municipio de bello al norte del valle de aburra.

El primer caso se registró en una vivienda donde, según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una joven identificada como Daniela Atehortúa Londoño sostuvo una discusión con un hombre que le propinó cinco heridas con arma blanca. La víctima fue trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Pese a la gravedad del hecho, la mujer decidió continuar la fiesta junto a varios conocidos, consumiendo licor y, al parecer, estupefacientes. Minutos después, comenzó a sentirse mal y se desmayó en el lugar. Al llegar las autoridades, confirmaron que no presentaba signos vitales. Su muerte se produjo en la misma vivienda donde seguía departiendo.

El segundo caso ocurrió también en Bello, en el barrio El Porvenir, donde una reunión entre amigos terminó en tragedia. De acuerdo con el reporte policial, una joven de 21 años, María Isabel Ochoa, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un amigo que, presuntamente, manipulaba un arma creyendo que estaba descargada.

El hecho se registró en una vivienda donde varios jóvenes compartían y consumían licor. Testigos relataron que el hombre apuntó el arma hacia María Isabel en tono de juego, pero el arma se accionó, causándole la muerte de manera instantánea.

La Policía Metropolitana avanza en las investigaciones para esclarecer ambos hechos y los posibles responsables de los homicidios.