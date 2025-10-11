Mujer fue asesinada a disparos por su expareja en Medellín

Medellín

A la medianoche del viernes 10 de octubre, María Fernanda Agudelo Torres, de 26 años, fue asesinada por su expareja sentimental dentro de su vivienda, ubicada en un tercer piso del barrio Santander, en la comuna 6 – Doce de Octubre de Medellín.

Aunque los hechos están bajo investigación las autoridades apuntan a alias Chacho como el presunto responsable. De acuerdo con la información preliminar , el hombre, identificado como Carlos Mario Fernández Oquendo, ingresó al apartamento tras trepar por los balcones vecinos. Una vez dentro, sostuvo una fuerte discusión con la joven y posteriormente le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte en el lugar enfrente de su hijo de 7 años.

Según relataron familiares de la víctima, María Fernanda había terminado la relación tres semanas atrás debido a las constantes agresiones físicas y psicológicas que sufría. No obstante, tras la ruptura, el agresor se volvió aún más celoso, compulsivo y violento.

Avances en la investigación

Alias Chacho posee un amplio prontuario criminal. En su historial figuran cuatro antecedentes penales por hurto, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar y fuga de presos. Además, había sido detenido en al menos cuatro ocasiones, de las cuales logró fugarse en todas: tres veces en 2013 y una más en 2020.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el caso es investigado como un presunto feminicidio y que ya se adelantan los operativos para dar con su paradero y capturarlo lo antes posible.

En lo que va del año, 24 mujeres han sido asesinadas en Medellín, 16 de estos casos investigados como presuntos feminicidios, un aumento del 14% en comparación con el año anterior.