Dos mujeres fueron asesinadas en Medellín en hechos distintos durante el 6 de enero

Medellín, Antioquia

Dos mujeres fueron asesinadas en Medellín en hechos ocurridos el martes 6 de enero de 2026, en sectores opuestos de la ciudad. Las autoridades confirmaron que se trata de los primeros homicidios de mujeres registrados este año en el Valle de Aburrá y adelantan investigaciones independientes para esclarecer las circunstancias y responsables.

Los casos fueron reportados en los barrios Manrique Central, en el nororiente, y Robledo, en el occidente de la capital antioqueña.

Hallazgo de una mujer en Manrique Central

En el barrio Manrique Central, una mujer fue encontrada muerta al interior de su vivienda. El hallazgo fue realizado por su expareja, quien acudió al inmueble luego de no lograr comunicarse con ella durante varias horas.

Según la información preliminar, la víctima vivía sola y presentaba múltiples lesiones con arma blanca, lo que llevó a las autoridades a descartar una muerte por causas naturales. Personal judicial realizó la inspección técnica del cuerpo y recopiló material probatorio en el lugar.

Joven venezolana fue hallada muerta en Robledo

En un hecho distinto, en el sector de Robledo, fue hallado el cuerpo sin vida de una joven de 20 años, de nacionalidad venezolana, al interior de su vivienda. El descubrimiento fue hecho por familiares que ingresaron al inmueble tras no obtener respuesta a sus llamadas.

De acuerdo con versiones iniciales, en el lugar se encontraron signos de violencia, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias judiciales para establecer la mecánica del crimen. La víctima residía en Colombia desde hacía varios años y, según vecinos, trabajaba en un establecimiento nocturno.

Investigaciones en curso

En ambos casos, las autoridades realizaron la inspección técnica a cadáver y trasladaron los cuerpos a Medicina Legal, donde se adelantan los exámenes forenses para determinar las causas exactas de la muerte.

Las investigaciones continúan para identificar a posibles sospechosos y establecer si los hechos guardan relación con personas cercanas a las víctimas o con situaciones ocurridas en las horas previas a los hallazgos.