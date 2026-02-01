En Córdoba activan Puesto de Mando Unificado y emiten alerta naranja ante lluvias persistentes

Inundaciones en el departamento de Córdoba, este 1° de febrero de 2026.

Montería

Ante las lluvias persistentes que afectan a diversas zonas del departamento de Córdoba, producto de un evento climático atípico, la Gobernación ha instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental.

Desde esta instancia de coordinación se centraliza el monitoreo y la respuesta frente a las afectaciones generadas por las actuales condiciones meteorológicas. El Gobierno departamental mantiene desde allí una comunicación permanente con las alcaldías, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, priorizando los puntos críticos ya identificados y articulando acciones concretas de prevención y atención.

La situación climática es objeto de un seguimiento técnico y operativo conjunto entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Según los análisis técnicos proporcionados por esta entidad, el fenómeno se atribuye a frentes fríos de alta intensidad que han propiciado un incremento significativo de las precipitaciones no solo en Colombia, sino también en regiones vecinas, impactando directamente el territorio cordobés. Este patrón ha generado crecientes súbitas y un aumento en los niveles de ríos, caños y quebradas, especialmente en la zona costera del departamento.

Lluvias con pronóstico extendido

El comportamiento climático descrito, caracterizado por la persistencia de las lluvias, tiene pronósticos que sugieren su posible extensión hasta el próximo martes o miércoles.

Adicionalmente, la situación ha ocasionado un aumento en la velocidad de los vientos en las zonas costera y marina. Este factor ha llevado a la Capitanía de Puerto de Coveñas a emitir bandera roja, una señal de alerta máxima que conlleva la recomendación formal a las autoridades municipales y a la ciudadanía en general para restringir cualquier actividad marítima recreativa o de pesca en embarcaciones menores.

Lea aquí: Lluvias torrenciales desatan emergencia por inundaciones en varios municipios de Córdoba

En este contexto, las autoridades han formulado una serie de recomendaciones enfáticas a la población. Se insta a evitar por completo el baño en playas, ríos, caños y quebradas mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

Asimismo, se recomienda no transitar por zonas de riesgo identificadas, como riberas de cuerpos de agua, áreas inundadas o vías con acumulación significativa de agua. Frente a los vientos fuertes, se pide a la comunidad asegurar techos y objetos sueltos que puedan volverse proyectiles, y mantenerse alejada de árboles o estructuras que pudieran colapsar.

La Gobernación subraya la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y de atender únicamente la información oficial emitida por las instancias gubernamentales y técnicas competentes.

Municipios bajo alerta naranja

Los sistemas de monitoreo de la CVS han reportado formalmente una Alerta Naranja en varios puntos específicos del departamento, debido a lluvias intensas y una acumulación importante de agua durante más de tres días consecutivos.

Lea también: Montería activa plan de emergencia por inundaciones en zonas rurales tras lluvias prolongadas

Entre las localidades con mayores registros pluviométricos se encuentran San José de Uré, con 82.6 mm; San Bernardo del Viento, con 79.8 mm; y un sector de Montería (Glorieta vía a Arboletes), con 76.9 mm. Otros municipios significativamente afectados son Montelíbano (La Pesquera) con 75.4 mm, Puerto Libertador (La Estrella) con 75.7 mm, y Tierralta (Saltillo del Loro) con 76.5 mm. También presentan acumulados considerables Santa Cruz de Lorica (Cotocá Arriba) con 58.5 mm, y Moñitos (Barrio Miramar) con 41.7 mm.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, hizo un llamado directo a los alcaldes, a los consejos municipales de gestión del riesgo, a los organismos de socorro y, de manera muy especial, a la ciudadanía en general.

Le puede interesar: Frente frío genera fuertes lluvias en el Caribe

La solicitud es clara: seguir estrictamente las recomendaciones técnicas emitidas por las autoridades, reportar de manera oportuna cualquier emergencia que se presente en sus comunidades y, sobre todo, no bajar la guardia mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

La articulación entre las entidades y la respuesta responsable de la comunidad se perfilan como factores clave para mitigar los impactos de este evento climático en el territorio cordobés.