Más de 3.000 uniformados garantizarían la seguridad durante la jornada electoral en Córdoba

Montería

Las autoridades de Córdoba confirmaron un robusto dispositivo de seguridad que vincularía a más de 3.000 uniformados de Policía y Ejército de todas las capacidades institucionales para blindar el proceso electoral del próximo 31 de mayo. De los 594 puestos de votación que estarán habilitados en el departamento, 128 tendrían presencia militar.

“Las zonas más apartadas de estas regiones contarán con la presencia de los soldados de la Brigada 11, quienes permanecerán atentos y vigilantes para asegurar el normal desarrollo de la jornada de votaciones (…) Los hombres y mujeres del Ejército Nacional dispondrán todas sus capacidades para prevenir cualquier situación que altere el orden público y generar un ambiente de tranquilidad que facilite la asistencia de los ciudadanos a las urnas”, informaron las fuerzas militares en el departamento de Córdoba.

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Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, manifestó que “hemos dispuesto más de 1.600 hombres que garantizarán la seguridad no solo en los puestos de votación, sino también en las calles, porque todos necesitamos esa garantía”.

De acuerdo con lo establecido, las zonas del sur de Córdoba tendrán una atención especial debido a las alertas históricas de la Defensoría del Pueblo por la fuerte presencia de grupos armados ilegales.