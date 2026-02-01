Montería activa plan de emergencia por inundaciones en zonas rurales tras lluvias prolongadas

Montería

La Alcaldía de Montería activó este 1° de febrero de 2026 un plan de atención ante inundaciones reportadas en varios sectores rurales del municipio, como consecuencia de persistentes lluvias de intensidad moderada registradas durante las últimas horas.

Los reportes preliminares indican afectaciones por crecientes súbitas e inundaciones en los corregimientos de Loma Verde, Las Palomas, Santa Lucía y Leticia, así como en las veredas Marimba, Caña Flecha, El Caoba y San Miguel.

Aunque las precipitaciones se han mantenido en un rango moderado, su prolongada duración ha generado acumulación de agua y desbordamientos en algunas zonas, una situación que también se registra en distintos puntos de la región Caribe.

Según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se espera que continúen las condiciones nubladas durante el resto de la mañana, lo que mantiene la alerta en las comunidades afectadas.

Frente a esta situación, la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo y Desastres de Montería se encuentra desplegando un equipo técnico hacia la zona rural. La atención se concentra especialmente en el corregimiento de Loma Verde, donde se reportan al menos cuatro veredas con afectaciones significativas y amplias áreas anegadas por las aguas.

Caracterización de los daños

De manera simultánea al despliegue en terreno, las autoridades adelantan la caracterización de los daños y la identificación de las familias afectadas.

Este censo inicial tiene como objetivo activar, en articulación con las entidades que integran el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, las acciones necesarias para brindar asistencia humanitaria.

El proceso busca también evaluar soluciones y mitigar el impacto en estas comunidades rurales, cuyas viviendas y medios de subsistencia podrían haberse visto comprometidos por la fuerza de las aguas.

La Administración Municipal mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y su evolución en las diferentes zonas del territorio. Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones oficiales y reportar cualquier novedad a las autoridades competentes.

Se enfatizó la importancia de evitar exponerse a zonas de riesgo, como cauces de quebradas o áreas tradicionalmente propensas a inundaciones, mientras persistan las condiciones climáticas adversas que han marcado la jornada.

Evaluación técnica

La respuesta municipal se centra ahora en la evaluación técnica de los daños y la preparación de una posible ayuda humanitaria, en espera de que las condiciones meteorológicas permitan una evaluación completa y la implementación de medidas de recuperación.

El enfoque actual está puesto en garantizar la seguridad de los habitantes de las veredas y corregimientos impactados, mientras se recaba la información necesaria para dimensionar la magnitud de las afectaciones.

La prioridad inmediata es la atención a las familias, seguida de una evaluación detallada que permita planificar las intervenciones necesarias para una recuperación efectiva una vez las aguas se retiren.