Declaran alerta amarilla hospitalaria en Córdoba por la jornada electoral del 31 de mayo. Foto: Gobernación de Córdoba.

Montería

A través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, la Gobernación de Córdoba declaró la alerta amarilla hospitalaria en todo el departamento con motivo de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo.

“La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 00286 del 26 de mayo de 2026 y busca garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud antes, durante y después de la jornada democrática, ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el departamento”, estableció la administración departamental.

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¿Cuándo regirá la medida?

Según lo informado por las autoridades departamentales, “la alerta iniciará a las 6:00 p.m. del viernes 29 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de junio de 2026. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial, la medida se activará nuevamente en las fechas correspondientes”.

“Durante este periodo, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deberán activar sus Planes Hospitalarios de Emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles situaciones derivadas de eventos masivos, accidentes, alteraciones del orden público, inundaciones, emergencias sanitarias o cualquier otra situación que afecte la salud de la población”, agregaron.

Finalmente, la administración departamental advirtió que “el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) realizará seguimiento permanente a la operatividad de la red hospitalaria y al sistema de referencia y contrarreferencia en el departamento”.