Bajo modalidad de pico y placa se entregan ayudas a familias damnificadas en Montería

En Montería entregarían más de 24.000 ayudas humanitarias para familias damnificadas. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que durante los días 28 y 29 de mayo se implementaría la modalidad pico y placa para entregar ayudas humanitarias a las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones el pasado mes de febrero. Esta modalidad aplicaría para los habitantes de la urbanización Vallejo.

Durante el 28 de mayo, se entregarían las ayudas a los jefes de hogar con cédulas terminadas en 0, 1, 2, 3 y 4. Mientras que el 29 de mayo, serían entregadas a los jefes de hogar que tengan documentos de identidad terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

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Las jornadas de entrega inician a las 8:00 a.m. y se extienden hasta las 4:00 p.m. en la Villa Olímpica de Occidente.

Tras lo expuesto, las autoridades han insistido en que el principal requisito para acceder al beneficio es estar en el Registro Único de Damnificados (RUD).

En total, se entregarían más de 24.000 ayudas que fueron donadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La urbanización Vallejo fue uno de los barrios urbanos más impactados de Montería. En esta zona habría un registro de más de 2.000 familias damnificadas.