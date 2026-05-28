Bajo modalidad de pico y placa se entregan ayudas a familias damnificadas en Montería
Durante los días 28 y 29 de mayo se entregarían más de 2.000 ayudas humanitarias en la margen izquierda de la ciudad
Montería
La Alcaldía de Montería informó que durante los días 28 y 29 de mayo se implementaría la modalidad pico y placa para entregar ayudas humanitarias a las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones el pasado mes de febrero. Esta modalidad aplicaría para los habitantes de la urbanización Vallejo.
Durante el 28 de mayo, se entregarían las ayudas a los jefes de hogar con cédulas terminadas en 0, 1, 2, 3 y 4. Mientras que el 29 de mayo, serían entregadas a los jefes de hogar que tengan documentos de identidad terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.
Más información
Las jornadas de entrega inician a las 8:00 a.m. y se extienden hasta las 4:00 p.m. en la Villa Olímpica de Occidente.
Tras lo expuesto, las autoridades han insistido en que el principal requisito para acceder al beneficio es estar en el Registro Único de Damnificados (RUD).
En total, se entregarían más de 24.000 ayudas que fueron donadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La urbanización Vallejo fue uno de los barrios urbanos más impactados de Montería. En esta zona habría un registro de más de 2.000 familias damnificadas.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...