Juliana Gutiérrez enfoca su carrera al Senado en reforma a la salud y penas severas para abusadores

Juliana Gutiérrez, cabeza de lista al Senado por el Movimiento Creemos, durante su visita a Montería.

Montería

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Juliana Gutiérrez Zuluaga, conocida como Juli Gutiérrez y candidata número uno al Senado por el movimiento Creemos, delineó las motivaciones y propuestas centrales de su campaña.

Administradora de empresas, madre y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la aspirante asegura que su vocación de servicio nace de una experiencia personal trágica que hoy dirige su mirada hacia el Congreso.

Durante la conversación, Gutiérrez reveló que su impulso para entrar en política está completamente ligado a su historia familiar: “La historia es que mi hijo fallece, desde hace 14 años me acompaña desde el cielo mi primer hijo, Jerónimo”, relató.

Añadió que su segunda hija, Alicia, fue diagnosticada a los cinco años con una enfermedad rara degenerativa. “Estos son mis motores de vida y realmente por lo que quiero llegar al Senado, a trabajar por los niños, las mujeres, las familias colombianas y ponerle un foco de atención muy grande al tema de salud”, afirmó.

Una voz para transformar la salud

La candidata fue contundente al diagnosticar la situación actual. “Hoy tenemos un sistema de salud completamente deteriorado”, señaló, basándose en su experiencia acompañando a otras familias desde hace años.

Describió una realidad donde los recursos se desvían hacia acciones legales extremas. “Todos nuestros recursos hoy se tienen que ir enfocados a poner tutelas para garantizar que a los niños les den tratamiento, para comprarles la medicina porque no se las dan las EPS, esto es muy doloroso”, expresó con crudeza.

Su objetivo, explicó, es transformar ese liderazgo social regional en una voz fuerte dentro del legislativo.

Seguridad para menores de edad

Más allá de la salud, Gutiérrez identificó la seguridad como otro pilar fundamental, aunque con un matiz específico.

“Hay un tema muy importante y cuando hablamos de seguridad todos vamos a pensar en seguridad territorial”, reconoció, aludiendo a la necesidad de recuperar los territorios tomados por grupos criminales. No obstante, destacó una bandera concreta: “Tener penas más severas contra violadores de niños, niñas y adolescentes”.

Para ella, este es un crimen particularmente aberrante: “No hay un crimen más aberrante que le roben el sueño a nuestro futuro de Colombia”.

Injerencia del Clan del Golfo en las elecciones

Consultada sobre las alertas de líderes sociales en Córdoba acerca de posibles zonas de ubicación temporal para el Clan del Golfo y una supuesta injerencia en las votaciones legislativas, la candidata fue directa.

“Completamente y es que aquí estamos hablando de la fracasada paz total”, afirmó, refiriéndose a la política del Gobierno Nacional.

Consideró que la presencia de estos grupos en los territorios amenaza a las comunidades y puede dirigir las votaciones, una situación que calificó como “muy preocupante” dado que, a su juicio, el Estado carece de herramientas reales para proteger a los ciudadanos en estas zonas.

No es un clon de Federico Gutiérrez

Sobre su relación con el también candidato y alcalde Federico Gutiérrez, Juli aclaró que, si bien comparten valores y visión de país, no es un clon de su hermano.

“Yo tengo una historia de vida y con esa visión que tenemos de ver el país encontramos muchos puntos en común”, explicó. Reconoció, sin embargo, su intención de replicar a nivel nacional lo que considera las buenas prácticas de la gestión de Federico en Medellín, una ciudad que, según dijo, recibió “completamente destrozada” por una “banda criminal”.

Lista al Senado de Creemos

En su visita a Montería, Gutiérrez destacó el apoyo local, mencionando en particular a su compañera de lista, Natalia López, a quien se refirió como “Naty”.

“Natalia ya fue ex candidata a la alcaldía de Montería y tiene que sacar en este departamento una votación maravillosa”, comentó, enfatizando un espíritu de equipo bajo la denominación “el equipo de las Crespas”.

Sobre la conformación de la lista al Senado por Creemos, aseguró que está integrada por 21 candidatos seleccionados por su trabajo social previo en comunidades, e hizo mención especial a figuras como el general Eliécer Camacho, por su conexión con las fuerzas militares, y a Wilder Zapata, a quien presentó como un emblema del deporte y el emprendimiento.

Respecto a su seguridad personal durante la campaña, Gutiérrez admitió tener protección privada debido a los temores que genera visitar ciertos territorios.

“Uno también siente inseguridad al salir a muchos territorios de Colombia donde sabe que están tomados por fuerzas delincuenciales”, confesó. No obstante, señaló que hasta el momento no ha sufrido un ataque personal directo contra su ejercicio democrático.

Recorrido de Juliana Gutiérrez por las calles de Montería. Ampliar

Respaldo a Abelardo de la Espriella

Al ser interrogada sobre la alianza de Creemos con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, la candidata definió el vínculo como un compromiso con el contenido programático.

“Hay un compromiso grande con Abelardo en hacer parte de todo el tema programático de su campaña a la presidencia de la República”, sostuvo, presentándolo como una garantía para los votantes del movimiento.

Para cerrar, Juliana Gutiérrez hizo un llamado al voto para las elecciones del 8 de marzo, indicando que se debe buscar el logo de Creemos en el tarjetón al Senado y marcar el número 1, que corresponde a su nombre.

Al preguntarle por qué creer en ella, su respuesta volvió al punto de partida de su historia. “A mí nadie me está contando lo que está pasando en el sistema de salud, lo vivo, lo vivo de frente”, concluyó, presentándose como una mujer empática con la capacidad de ponerse en los zapatos de las familias colombianas para entender y trabajar por sus necesidades más apremiantes desde el Capitolio Nacional.