Esta es la logística electoral en Córdoba: el departamento tendrá más de 500 puestos de votación

Montería

De acuerdo con la logística prevista en el departamento de Córdoba para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, la Registraduría dijo que estima pueda tener el total de mesas informadas en un 100% antes de las 8:00 p.m. del 31 de mayo. En esta zona del país se instalarán 4.180 mesas en 594 puestos de votación.

“Nosotros creemos que antes de ocho de la noche en el departamento de Córdoba debemos tener el 100% de las mesas informadas, de manera veraz, que es lo que hemos dicho. La intención de la Registraduría es que lo que transmitan cada uno de esos funcionarios que están en los puestos se asemeje a lo que se van a encontrar los ciudadanos luego en las respectivas comisiones escrutadoras”, estableció Magdelis Mogollón, delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Más de millón 300 mil ciudadanos estarían habilitados para votar en el departamento. En ese sentido, la Registraduría indicó que Córdoba es una de las zonas con mayor registro de participación en urnas, especialmente en Montería, Lorica y Chinú, donde dicha participación ha alcanzado el 90% del electorado.

“Córdoba es un departamento potencialmente electoral. La gente sale muy temprano y muy fluidamente a votar. En la elección de Congreso la participación fue del 55% a nivel nacional, en Córdoba tuvimos una participación del 66%. Es decir, estuvimos por encima de la media nacional”, informó la delegada departamental.

Finalmente, dijo que para evitar congestión en los puestos de votación “la invitación a la ciudadanía es: primero, que verifiquen previamente su lugar y su mesa de votación para que salgan tempranito con su documento de identidad, su cédula, a votar, pero que ya sepan específicamente cuál es la mesa y no se nos hagan colapsos al ingreso del puesto de votación donde vayan a estar verificando en el formulario E-10 que colgamos en cada puesto”.