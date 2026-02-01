Lluvias torrenciales desatan emergencia por inundaciones en varios municipios de Córdoba

Montería

Una madrugada de angustia y un panorama desolador definen la emergencia que vive el departamento de Córdoba este 1° de febrero, tras más de diez horas continuas de intensas precipitaciones.

Varios municipios reportan inundaciones de grandes proporciones por el desbordamiento de ríos y quebradas, dejando a numerosas familias con el agua dentro de sus hogares y pérdidas materiales aún por cuantificar.

La situación ha provocado aislamiento de comunidades, afectado gravemente cultivos y ganadería, y generado un llamado urgente de auxilio a las autoridades departamentales y nacionales.

Graves afectaciones en Canalete

El municipio de Canalete es uno de los más golpeados. El desbordamiento del río Canalete y varias quebradas locales ha anegado el casco urbano y zonas rurales desde primeras horas de la mañana.

Lea también: Lluvias intensas afectan gran parte del Caribe colombiano

La fuerza de las aguas no solo ha afectado viviendas, sino también las vías de acceso y los cultivos, que son el sustento principal de muchas familias. La Administración Municipal se encuentra realizando el censo de damnificados y evaluando daños estructurales, mientras emite recomendaciones urgentes para evacuar a las personas en puntos críticos de alto riesgo.

Ante la magnitud de la crisis, el gobierno local ha lanzado un al gobernador Erasmo Zuleta y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitando maquinaria, apoyo humanitario inmediato y kits de emergencia.

Líderes de la comunidad afectada manifiestan que “Canalete hoy necesita respuestas rápidas y presencia institucional. No podemos esperar a que ocurra una tragedia mayor”.

Creciente en el río San Jorge

De manera paralela, la creciente del río San Jorge mantiene en máxima alerta a las comunidades del Alto y Bajo San Jorge. El río se salió de su cauce e inundó más de ocho kilómetros de potreros, afectando gravemente fincas ganaderas de la región.

Reportes desde el sector de Puerto López indican que numerosas reses han sido arrastradas por la corriente, mientras el ganado sobreviviente se refugia en zonas altas.

Le puede interesar: Córdoba en alerta: fuertes lluvias, vientos y crecientes de ríos afectan a varios municipios

Habitantes de la zona aseguran que una situación de esta magnitud no se presentaba desde hace muchos años y califican el escenario como crítico y espantoso. La emergencia continúa debido a que las lluvias no han cesado, incrementando el riesgo de nuevas inundaciones y mayores pérdidas económicas para los productores.

San José de Uré en alerta roja

En el sur del departamento, el municipio de San José de Uré se encuentra en alerta roja debido a la fuerte creciente de la quebrada de Uré.

Las autoridades hacen un llamado urgente a los habitantes de las zonas ribereñas para que se trasladen a lugares altos y seguros, con el fin de prevenir afectaciones humanas.

Los organismos de socorro y las autoridades municipales se mantienen en permanente monitoreo, atentos al bienestar de la población. Se recomienda máxima precaución, ya que las lluvias continúan en la parte alta del Parque Nacional Natural Paramillo, lo que podría agravar la situación.

Afectación en la infraestructura eléctrica

La infraestructura de servicios también ha sufrido el embate de las condiciones climáticas. Las fuertes lluvias han generado afectaciones en el servicio de energía en zonas urbanas y rurales.

Lea aquí: Gobernación de Córdoba y UNGRD movilizan 70 toneladas de papa para damnificados por lluvias

Las brigadas de la empresa Afinia están en terreno para restablecer el suministro en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad, según un comunicado de esa empresa de servicios públicos.

Las interrupciones se registran en sectores de Montelíbano, Ayapel, Montería, Canalete y Puerto Escondido, en Córdoba, así como en municipios del vecino departamento de Sucre como Majagual, Guaranda y San Marcos.

La emergencia general continúa su curso mientras las lluvias persisten. Residentes en las diversas zonas impactadas hacen un llamado urgente a la comunidad, organismos de socorro y autoridades competentes para que se mantengan en máxima alerta y actúen de manera inmediata.

La prioridad inmediata es la atención humanitaria a las familias damnificadas, la evaluación integral de los daños y el despliegue de recursos logísticos para mitigar el impacto de unas inundaciones que ya han marcado profundamente a varias poblaciones del departamento de Córdoba.