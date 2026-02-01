Lluvias intensas afectan gran parte del Caribe colombiano

Se esperan más lluvias para esta semana( Caracol Radio, archivo )

Febrero comenzó con fuertes lluvias en varias ciudades de la región Caribe, incluyendo Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, sur de La Guajira y sur de Córdoba.

Las precipitaciones ya han generado emergencias en Valledupar, donde el barrio Villa Jaidith resultó afectado por inundaciones en viviendas, presuntamente por obras en la zona. El cuerpo de bomberos también reportó árboles caídos.

Varias casas en Villa Jaidith afectadas por fuerte aguacero #Valledupar pic.twitter.com/1MGg5WFlUE — Luchovoltio (@luchovoltios) February 1, 2026

En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, los fuertes vientos han causado daños en inmuebles de los corregimientos de Corralejas y Pondorito.

La situación fue advertida previamente por la Dirección General Marítima (DIMAR), que alertó sobre el tránsito de frentes fríos desde Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe.

“Este fenómeno, impulsado por masas de aire frío asociadas a sistemas de alta presión en el Golfo de México y frentes estacionarios en la región, también afectará las condiciones meteomarinas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos del norte como Roncador, Serrana y Serranilla”, señala la autoridad.

Se espera que los vientos se intensifiquen entre los 46 y 55 km/h, con alturas de ola de hasta 3 metros en la zona insular. El periodo de mayor intensidad se prevé entre la tarde y noche del domingo 1 de febrero, extendiéndose hasta la madrugada y mañana del lunes 2, cuando las olas podrían alcanzar los 4 metros sobre el suroeste del mar Caribe.

Las autoridades llaman a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a los reportes oficiales durante este fenómeno.