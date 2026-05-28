Más de $3.000 millones serían invertidos en obra afectada por las pasadas inundaciones en Montería

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, anunció cerca de $3.200 millones serían invertidos para la recuperación y mantenimiento de la Villa Olímpica de Occidente, la cual resultó afectada con las inundaciones registradas durante el mes de febrero de 2026, tras el paso del frente frío. La intervención en la obra habría iniciado el pasado 27 de mayo.

“Colocar esta primera piedra del mejoramiento, de la renovación, de este lugar, significa el renacer de la comuna 1, el renacer del barrio Vallejo”, dijo el mandatario municipal.

Asimismo, afirmó que ante una futura emergencia el escenario recreodeportivo no estaría en el mismo grado de vulnerabilidad en el que se encontró el pasado mes de febrero, donde los niveles del agua excedieron el metro de altura.

“Seguimos trabajando para que lo que pasó el 1 de febrero, cuando vuelva a suceder, no nos tome con el mismo grado de vulnerabilidad que nos tomó en esa oportunidad. Esta inversión corresponde a recursos que se iban a invertir en otros proyectos, pero que decidimos que se hiciera acá”, indicó.

¿En qué consistiría la intervención en la Villa Olímpica de Occidente?

Según el alcalde Kerguelén, en términos generales, se realizaría la rehabilitación, mantenimiento y adecuación de los distintos escenarios de esta unidad deportiva. “La intención es recuperar todos los espacios que sufrieron daños. Los trabajos no solo incluirán infraestructura, como canchas y juegos, sino que también se atenderá el componente eléctrico y el hidrosanitario. Será una recuperación integral”, indicó.

Al tiempo, precisó que “inicialmente, el contratista realizará actividades de adecuación, limpieza y preparación de las áreas intervenidas. Eso incluirá el retiro de elementos existentes, como grama sintética, adoquines, áreas amortiguadoras, cielos rasos y materiales sobrantes. También se hará limpieza general de superficies, zonas verdes, muros, canales, divisiones sanitarias y tanques de almacenamiento de agua”.

“Posteriormente, se afrontarán las actividades de recuperación, reparación y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa existente, como tal. Es decir, se hará mantenimiento de cerramientos metálicos y mallas; reposición de grama sintética; rehabilitación de pisos en concreto prefabricado; mantenimiento de máquinas biosaludables; adecuación de canchas deportivas, mediante suministro de arena sílice y mejoramiento de superficies; instalación de mallas de protección y reposición de pisos amortiguadores para áreas de entrenamiento, entre otras”, destacó.

Finalmente, el alcalde Kerguelén señaló que se harían labores de mantenimiento, suministro e instalación de los elementos que conforman la red eléctrica y de iluminación. “Eso incluye mantenimiento de tableros eléctricos y de control, instalación de paneles LED, luminarias herméticas, tomacorrientes y reflectores de iluminación”, informó.

“Se contempla la instalación de accesorios sanitarios, mantenimiento de múltiples de succión e impulsión y la limpieza de cárcamos perimetrales de aguas lluvias. Habrá que hacer cambio de sifones, válvulas, sanitarios, orinales, griferías y tuberías; así como el mantenimiento de equipos de bombeo de agua potable, red contra incendios y sistemas de riego”, agregó.

Cabe recordar que la importante obra fue inaugurada en octubre de 2023.