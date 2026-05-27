“El material electoral en ningún momento estuvo en riesgo”: Registraduría sobre caso en Chinú

Montería

Luego de el presidente Gustavo Petro solicitara explicación a la Policía sobre el traslado del material electoral al municipio de Chinú, Córdoba, tras una queja ciudadana vía X que advertía de presuntas irregularidades, la Registraduría aclaró que dicho material habría llegado bajo custodia y cumpliendo los respectivos protocolos de seguridad a la zona.

“Estábamos en la distribución del kit electoral, de las urnas, directamente para la Registraduría del municipio de Chinú. Venía el transporte respectivo con el acompañamiento de la Policía, y al pasar por el centro del municipio de Chinú, por su calle de comercio (que son vías pequeñas), en ese momento pasó también una ambulancia. Se le cedió el paso y hubo una pequeña congestión vehicular, no ocurrió más nada”, explicó el registrador delegado para Córdoba, Rodolfo Esquivia.

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“Pasó la ambulancia y llegamos sin ningún problema. Ahí está la certificación de la señora registradora municipal donde manifiesta que el material electoral en ningún momento estuvo en riesgo”, agregó.

Finalmente, insistió en que la desinformación afecta la democracia y podría generar graves situaciones de orden público.

“La Registraduría Nacional está luchando contra la desinformación. Desinformación que viene de todos los niveles, desde el mismo Gobierno Nacional y bajando a directivos. Y vamos mirando que lo que buscan es desestabilizar un proceso electoral tan bien llevado, tan bien organizado, con el sacrificio de muchos funcionarios que vienen trabajando con sentido de pertenencia. Cuando es una información falsa lo tenemos que manifestar, porque no podemos correr el riesgo de que esto se nos caliente sin ningún motivo y se altere el orden público”, concluyó.