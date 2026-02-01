La Unidad de Búsqueda reinicia trabajos forenses en cementerio de Montería para recuperar 26 cuerpos

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) reinicia su labor humanitaria en el departamento de Córdoba con una nueva intervención forense programada entre el 2 y el 20 de febrero de 2026.

El escenario será, por segunda vez, el cementerio San Antonio ubicado en el barrio P5 de Montería, donde el equipo técnico proyecta exhumar y recuperar los cuerpos de 26 personas no identificadas, registradas como N.N., que podrían corresponder a víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado colombiano.

Esta iniciativa representa la continuación de un trabajo iniciado en diciembre de 2025. En esa primera fase, la UBPD logró recuperar siete cuerpos de personas dadas por desaparecidas, los cuales actualmente se encuentran en proceso de identificación para una posterior entrega digna a sus familias.

El coordinador de la UBPD en Córdoba, Juan Carlos Zuleta Quiñones, explicó la continuidad del proceso: “Recordemos que en diciembre del 2025 realizamos nuestra primera intervención de este camposanto. Allí logramos recuperar siete cuerpos de personas dadas por desaparecidas, los cuales hoy por hoy se encuentran en proceso de identificación para ser entregados dignamente a sus familias”.

Jornada de atención a familias

Paralelamente a las labores forenses, la Unidad ha organizado jornadas de atención dirigidas específicamente a las familias buscadoras. Estas se llevarán a cabo en el mismo cementerio los días del 2 al 6, del 9 al 13 y del 16 al 20 de febrero, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán recibir información detallada sobre el proceso de búsqueda, presentar solicitudes formales para localizar a sus seres queridos y aportar muestras de ADN que son cruciales para los procesos de identificación.

“Al igual que el año pasado, durante esta intervención forense contaremos con un espacio de atención y de recepción de solicitudes de búsqueda allí en el cementerio”, añadió Zuleta Quiñones.

Es importante destacar que, para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las operaciones técnicas, el acceso al cementerio San Antonio permanecerá restringido al público general durante el período de la intervención.

Solo se permitirá el ingreso para sepelios programados y, de manera fundamental, para las personas buscadoras que participen en las citadas jornadas de atención.

Llamado enfático a la comunidad

“Extendemos nuestra invitación a todas las personas que tienen un ser querido desaparecido en razón y contexto del conflicto armado colombiano a que asistan a la jornada de atención de esta segunda fase de intervención forense”, señaló el coordinador.

Para facilitar el acceso a la información, la Unidad ha habilitado un canal de comunicación a través del número de WhatsApp 315 6558972.

Este operativo se enmarca en el mandato humanitario, extrajudicial y confidencial de la UBPD, que busca exclusivamente localizar a las personas dadas por desaparecidas y dar una respuesta a la incertidumbre de sus familias, sin atribuir responsabilidades penales.

La entidad reiteró su compromiso de trabajar en todo el territorio cordobés para dar respuesta humanitaria a quienes llevan años esperando noticias sobre el paradero de sus seres queridos.