Diana Riveros asumirá las banderas políticas de su esposo Diógenes Quintero

Diana Riveros, esposa del representante a la Cámara por el Catatumbo Diógenes Quintero, anunció que asumirá las banderas políticas de su marido tras su muerte el pasado 28 de enero en un accidente aéreo.

En un evento público en homenaje a la memoria del representante Quintero, Riveros declaró: “Trabajaré por ese departamento con el amor con el que tú lo hacías”.

“Tu memoria y tu proyecto de vida ahora es el nuestro y lo llevaré adelante con el mismo fuego con el que tú lo hacías: con ese espíritu fuerte y humanidad, tu legado me encargaré de honrarlo, me encargaré de que este sueño llamado Diógenes Quintero continúe sea posible con ustedes y junto a ustedes”, agregó, al exaltar el proyecto político del representante Diógenes Quintero.

En su discurso, Riveros concluyó: “Te amo por siempre, amor de mi vida. Descansa en paz sabiendo que tu legado vive en nosotros y que yo trabajaré porque no muera jamás”.

Cabe recordar que Quintero, junto con otras 14 personas, viajaba en una aeronave de matrícula HK-4709 de la empresa Searca, que cubría la ruta de Satena entre Ocaña y Cúcuta. El accidente no dejó sobrevivientes.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Diógenes Quintero?

El accidente del avión de Satena con 15 personas a bordo ocurrió el pasado 28 de enero, cuando la aeronave se estrelló cuando volaba entre Ocaña y Cúcuta con 15 personas a bordo, quienes fallecieron en el siniestro.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó ese día del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, Norte de Santander, para un vuelo de 25 minutos con destino al aeropuerto Aguas Claras, en Ocaña. Sin embargo, en ese trayecto, se estrelló en una zona montañosa cercana a su destino.

Después de varias horas en las que el avión estuvo desaparecido de los radares, fueron encontrados los restos por campesinos de la aldea Curasica, zona rural de Playa de Belén (Norte de Santander) que se encuentra apenas a solo media hora de Ocaña.

Entre las víctimas fue identificado el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya, así como Carlos Salcedo, candidato al Congreso. También murieron Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.

Otras víctimas del siniestro fueron el médico Rolando Peñaloza Gualdrón, especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, y su esposa María del Carmen Díaz, así como otros ciudadanos de esa localidad.

En medio de la investigación del siniestro, las autoridades confirmaron que el avión había sido fabricado en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus documentos al día.

