Coronel Fernando Guzmán Ramos, designado nuevo comandante del Departamento de Policía de Córdoba

Montería

Con una trayectoria de casi tres décadas que incluye un cargo clave en agencias policiales europeas, el coronel Fernando Guzmán Ramos asume el comando del Departamento de Policía de Córdoba.

La designación, efectuada por el Mando Institucional de la Policía Nacional, tiene como fin liderar las acciones de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento, en línea con los objetivos estratégicos de la institución.

El nuevo comandante, de 48 años y natural de Bogotá, llega a este cargo con una sólida formación académica y operativa. Es profesional en Administración Policial y Administración de Empresas, y se especializa como experto en Análisis Estratégico y Operacional de fenómenos que afectan la seguridad pública.

Actualmente es maestrante en temas de Seguridad y Defensa, complementando un perfil que también incluye capacidades en gestión de proyectos e información.

Un oficial versátil

La hoja de vida del coronel Guzmán Ramos refleja una carrera versátil y reconocida. Ha ocupado posiciones relevantes en áreas críticas como Inteligencia, Investigación Criminal, Educación, Sanidad y Bienestar Policial.

Lea aquí: Córdoba logra reducción del 40% en homicidios y define hoja de ruta de seguridad para fin de año

Su experiencia trasciende las fronteras nacionales, pues se desempeñó como Jefe de la Oficina de Enlace de Colombia ante la Agencia de Policías de Europa (EUROPOL). Este recorrido profesional le ha valido 196 felicitaciones y 69 condecoraciones y distinciones de carácter nacional e internacional.

Al asumir la nueva responsabilidad, el oficial señaló que su gestión priorizará la continuidad del trabajo desarrollado por su predecesor, el coronel Elkin Corredor.

Lea también: Córdoba rinde homenaje navideño a la Fuerza Pública en el Alto Sinú, reconociendo su sacrificio

“Su gestión estará enfocada en dar continuidad al trabajo adelantado por el comandante saliente, así como en el mejoramiento de las condiciones laborales, el fortalecimiento institucional y la calidad de vida del personal”, según lo expresado en el anuncio de su designación. Este enfoque interno busca cimentar las bases para los retos operativos.

Trabajo articulado con la comunidad

La institución, por su parte, reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada para beneficio de la comunidad.

Le puede interesar: Policía rinde sentido homenaje a héroes caídos en el conflicto armado en el sur de Córdoba

El Departamento de Policía de Córdoba sostuvo que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y operativas que han posicionado a la región. El objetivo declarado es claro: seguir consolidando a Córdoba como uno de los departamentos más seguros de la región Caribe y del país.

La llegada del coronel Guzmán Ramos, con su compendio de experiencia operativa, estratégica e internacional, se enmarca en esta meta de mantener y elevar los estándares de seguridad y convivencia ciudadana para todos los habitantes.