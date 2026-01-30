Gobernadores respaldan freno de la Corte a decretos de emergencia: Erasmo Zuleta

Montería

Luego de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, el gobernador de Córdoba y vocero de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, celebró la decisión calificándola como un acto de protección a la institucionalidad y la descentralización.

La determinación del alto tribunal, que contó con una votación de 6 a 2, respaldó la ponencia del magistrado Carlos Camargo. Con esta medida, quedan suspendidos impuestos clave que impactaban directamente el consumo y la producción en las regiones.

Freno a nuevos impuestos

Entre las medidas que han quedado sin efecto de manera provisional se encuentran:

Consumo: El IVA del 19% al tabaco y a licores (vinos y aperitivos), exceptuando la cerveza.

El IVA del al tabaco y a licores (vinos y aperitivos), exceptuando la cerveza. Energía: El impuesto del 2,5% sobre la utilidad de empresas generadoras de energía.

El impuesto del sobre la utilidad de empresas generadoras de energía. Sector Eléctrico: El pago en especie del 12% sobre la energía hidráulica transada en bolsa.

El mensaje de las regiones

Para Erasmo Zuleta, esta decisión no solo es un tema de impuestos, sino de respeto al equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1991. El mandatario cordobés enfatizó que la Corte actúa como el máximo guardián de la democracia al evitar que se tomen medidas excepcionales que vulneren la independencia de las ramas del poder.

“Acogemos con respeto esta decisión que busca una efectiva separación de poderes y un pilar fundamental: la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia", afirmó el vocero de los gobernadores.

Los mandatarios regionales consideran que este fallo evita una carga tributaria adicional que no había pasado por el debate legislativo ordinario, permitiendo que los departamentos mantengan una mayor estabilidad en su planificación económica.