Investigan a docente tras denuncia por embarazo de estudiante menor de edad en colegio de Montería

Investigan a un docentes tras una denuncia por embarazo en la Institución Educativa de Patio Bonito. Foto: ilustrativa.

Montería

La alcaldía de Montería activó todos los protocolos de atención tras recibir una denuncia por el embarazo de una estudiante menor de edad de la Institución Educativa Patio Bonito, sede bachillerato, en un hecho que presuntamente involucra a un docente del plantel.

El mandatario local, Hugo Kerguelén García, instruyó a la Secretaría de Educación para que abra de manera inmediata una investigación disciplinaria, enfatizando que no se tolerará ningún acto que vulnere la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

“Quiero ser absolutamente claro, en esta administración no vamos a tolerar ningún acto que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. No vamos a encubrir a nadie ni a mirar para otro lado”, declaró el alcalde Kerguelén García.

Agregó que, desde el conocimiento del caso, se activaron estrictamente todos los protocolos y rutas de atención, con el fin prioritario de proteger integralmente a la menor.

El mandatario aseguró que la protección de los menores es una obligación moral y legal que no se negocia y que acompañará las investigaciones hasta establecer todas las responsabilidades.

Acompañamiento institucional

Como parte de las medidas iniciales, se puso en marcha la ruta ante el Sistema de Información Unificado de Salud (SIUS) y se adoptaron las acciones necesarias para garantizar el acompañamiento institucional y la salvaguarda de los derechos de la estudiante.

De forma paralela, la Secretaría de Educación ordenó el traslado inmediato del docente señalado, separándolo de cualquier función dentro de la institución educativa como medida preventiva. Esta decisión se mantendrá mientras avanzan las actuaciones administrativas y las investigaciones que adelantan los organismos competentes, entre los que se incluye la Procuraduría General de la Nación.

Rechazo a la conducta del docente

El secretario de Educación, Marino Gómez, reiteró el rechazo categórico de su despacho a cualquier conducta que atente contra la dignidad, los derechos y la integridad de los estudiantes.

Reafirmó, además, su compromiso con la construcción y defensa de entornos educativos seguros, confiables y libres de cualquier forma de violencia. En ese sentido, informó que se garantiza la continuidad del proceso educativo de la joven afectada mediante la implementación de un modelo educativo flexible, el cual permitirá proteger su derecho fundamental a la educación bajo criterios de confidencialidad, respeto y acompañamiento integral.

Desde la administración municipal se aseguró que se continuará colaborando activamente con las autoridades competentes y se adelantarán todas las acciones necesarias para el esclarecimiento total de los hechos.

La posición unificada de la Alcaldía y la Secretaría de Educación remarca la prioridad absoluta otorgada al bienestar de la menor y a la aplicación rigurosa de los procedimientos legales y administrativos en un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa de Montería.