Policía rinde sentido homenaje a héroes caídos en el conflicto armado en el sur de Córdoba

El coronel Elkin Corredor lideró un homenaje a héroes caídos en combate en Córdoba.

Montería

La Policía Nacional en Córdoba llevó a cabo un emotivo homenaje el lunes 24 de noviembre en memoria de los uniformados que han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, víctimas del conflicto armado en el departamento.

El acto solemne, realizado en la sede principal de la institución, fue presidido por el coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía en esta sección del país.

Transformar el dolor en memoria viva

Durante su discurso, el coronel Corredor enfatizó que el propósito del homenaje era honrar el sacrificio de los uniformados.

“Estamos aquí no para revivir el dolor, sino para transformarlo en memoria viva, en compromiso inquebrantable de la institución, unidos en el respeto y el cariño”, expresó el Comandante.

El coronel recordó especialmente el trágico suceso ocurrido el 1° de noviembre de 2006 en el corregimiento de Tierradentro, Montelíbano, donde 17 policías fueron asesinados mientras cumplían con su labor.

“Nuestros policías, nuestros héroes fueron víctimas de la barbarie del conflicto armado que por tantos años ha azotado a nuestro departamento de Córdoba”, manifestó el alto oficial.

Como ser recordará, el 1° de noviembre de 2006 en el corregimiento de Tierradentro en jurisdicción municipal de Montelíbano, 17 policías fueron asesinados por más de 400 guerrilleros de los frentes 5, 18 y 58 de las FARC. En los hechos también murieron cuatro civiles y 11 guerrilleros del grupo armado ilegal.

Símbolo de resiliencia

El coronel Corredor destacó que, a pesar del dolor, Tierradentro se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del pueblo colombiano, donde cada año se recuerda el ataque y se honra la memoria de los caídos.

Finalmente, el Comandante de la Policía de Córdoba rindió un tributo a la perdurabilidad de su legado, asegurando que su sacrificio no será en vano.

“No hay palabras suficientes para superar la tristeza, no hay consuelo capaz de llenar el vacío, pero ellos no cayeron en vano, cada oración murmurada entre lágrimas, cada bandera izada en su honor y cada vela encendida es un acto de amor y rebeldía contra el olvido”, concluyó el coronel Elkin Corredor.