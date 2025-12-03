Córdoba logra reducción del 40% en homicidios y define hoja de ruta de seguridad para fin de año

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, lideró un Consejo de Seguridad en el Centro de Convenciones de Montería

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, presidió el martes 2 de diciembre un Consejo Departamental de Seguridad para revisar las acciones interinstitucionales que garantizarán la tranquilidad en la temporada de fin de año y definir las líneas estratégicas para el 2026.

La sesión contó con la participación de altos mandos militares y de policía, así como de representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana.

Durante su intervención, el mandatario departamental expresó su gratitud a la Fuerza Pública y destacó un logro significativo.

“Quiero darles las gracias a todos los que prestan servicio en nuestra Fuerza Pública por su entrega y por ofrendar su vida para proteger lo más importante: la seguridad de los cordobeses”, afirmó Zuleta Bechara, añadiendo que, “gracias al trabajo articulado, a corte de esta fecha somos el segundo departamento del país con mayor reducción de homicidios. Celebramos una disminución del 40%, un motivo de alegría por las vidas que se han salvado en Córdoba”.

Delitos que requieren atención prioritaria

Pese a la mejora general en los indicadores de seguridad, el Gobernador advirtió que ciertos delitos requieren atención prioritaria.

Enfatizó especialmente en la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, para los cuales se activará una estrategia especial en 2026, complementada con una línea de atención efectiva para proteger a los más vulnerables.

De igual manera, hizo un llamado enfático frente a la accidentalidad vial, instando a respetar las normas y conducir con responsabilidad, y anunció la instalación de mesas de trabajo para fortalecer las estrategias de prevención de siniestros.

Entre las principales conclusiones del consejo se definió una hoja de ruta para fortalecer la seguridad en diciembre y proyectar los retos del próximo año. Para la temporada de fin de año, se desplegarán más de 3.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio, con acciones coordinadas en zonas urbanas, rurales y costeras. Este operativo incluirá el refuerzo de la Policía de Turismo y un aumento de la presencia institucional en sitios de mayor afluencia pública.

Lo previsto para el próximo año

De cara al 2026, los planes incluyen la revisión y optimización de la ruta de atención de casos de maltrato animal, junto a la creación de una línea específica para este fin. Paralelamente, se desarrollará el denominado Plan Democracia, diseñado para garantizar condiciones de seguridad durante los procesos electorales del próximo año.

El gobierno departamental también se comprometió a realizar una mayor inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo de la Fuerza Pública.

Finalmente, el gobernador Zuleta anunció que en los próximos días se realizará el lanzamiento oficial del plan de seguridad Navidad de Todos 2025, el cual consolidará todas las acciones operativas para la temporada decembrina.

Este anuncio cierra una sesión de planificación que buscó, según las autoridades, trazar una ruta clara para mantener la tendencia positiva en seguridad y atender con determinación los flagelos que aún persisten en el departamento.