Córdoba rinde homenaje navideño a la Fuerza Pública en el Alto Sinú, reconociendo su sacrificio

En Navidad, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta rindió homenaje a la Fuerza Pública en el Alto Sinú.

Montería

En un gesto de reconocimiento navideño, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, compartió este sábado 20 de diciembre un almuerzo con más de 300 miembros de la Fuerza Pública en la región del Alto Sinú.

La actividad, desarrollada en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 11 del municipio de Tierralta, buscó llevar un mensaje de gratitud y esperanza a los uniformados que, durante la época festiva, permanecen lejos de sus hogares cumpliendo con su deber.

El encuentro, que incluyó presentaciones musicales y rifas, estuvo marcado por un ambiente de fraternidad e integración entre hombres y mujeres del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Desde allí, el mandatario departamental destacó la labor y el sacrificio del personal uniformado, haciendo especial referencia al contexto nacional actual, marcado por hechos violentos que han cobrado la vida de servidores públicos en varias regiones de Colombia.

“En esta Navidad quise venir al Alto Sinú para compartir un momento de gratitud con quienes lo dan todo por nuestra patria: nuestra Fuerza Pública. Gracias por su servicio, por su sacrificio y por entregarlo todo por Colombia. Sin ustedes, Colombia no sería viable”, expresó el gobernador Zuleta.

Trabajo conjunto

Por su parte, el comandante de la Policía en el departamento, coronel Elkin Corredor, aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo articulado entre las instituciones y el respaldo del Gobierno departamental.

“Hoy se corrobora aún más el trabajo en equipo y la labor como una sola fuerza. Gracias a Dios y al señor gobernador por el apoyo brindado. Estos resultados nos han permitido posicionar a Córdoba como uno de los departamentos más seguros del país, con la tasa de homicidios más baja de los últimos 20 años”, afirmó el oficial durante su intervención.

La jornada contó con la presencia especial de Álvaro Hodeg, gloria del ciclismo colombiano, quien dirigió un mensaje de motivación y esperanza a los asistentes. El deportista hizo énfasis en valores como la disciplina, el esfuerzo y el amor por la patria, describiéndolos como pilares fundamentales para la construcción del país.

Al concluir el evento, el gobernador Erasmo Zuleta reiteró el respaldo permanente de su administración a los integrantes de la Fuerza Pública y extendió un mensaje de unidad de cara al próximo año.

“Queríamos que, aún lejos de sus hogares, sintieran el cariño y el respeto de todo un departamento. Córdoba los valora, los acompaña y reconoce su labor. A nuestros héroes, gratitud eterna”, concluyó el mandatario, cerrando una jornada dedicada al reconocimiento del servicio y compromiso de los uniformados en el territorio cordobés.