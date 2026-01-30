Más de 30 mil personas asistieron a Colombiatex de las Américas 2026

Medellín

Colombiatex de las Américas, en su versión número 38, logró un gran impacto para la economía y el desarrollo estratégico de la industria del sector textil confección, lo cual se refleja en las cifras destacadas por su organización.

En los tres días de feria ingresaron 30 mil personas, hubo 17 mil compradores, 615 marcas expositoras y dejó una derrama económica de 11,6 millones de dólares para la ciudad.

También mostró la manera para superar los retos como adaptarse a un entorno internacional exigente, fortalecer su abastecimiento y proyectarse con competitividad, innovación y sostenibilidad.

¿De dónde eran los asistentes a Colombiatex?

Del total de asistentes, tres mil eran internacionales. En las marcas expositoras, 410 eran de nuestro país y 205 llegaron desde el exterior.

Los empresarios del exterior llegaron desde India, Brasil, Italia, Turquía, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Ecuador.

Las empresas colombianas que participaron son de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander.

El 45 por ciento de los compradores que ingresaron a la feria fueron confeccionistas de marca propia.

¿Qué dice Inexmoda de esos resultados?

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, expresó sobre esos resultados que “Colombiatex es el corazón de la industria. Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el futuro de las industrias creativas y el abastecimiento de la moda regional. Es una plataforma única en el mundo donde nacen los insumos, los textiles, la maquinaria y las soluciones que hacen posible la evolución del sistema moda en América Latina. Su impacto va más allá del negocio; integra talento, conocimiento y visión, dinamiza el turismo especializado y posiciona a Medellín y a Colombia como un punto de encuentro estratégico para una industria que piensa en grande, innova y se proyecta al mundo“.

¿Qué presentaron en Colombiatex?

En Colombiatex, las empresas participantes mostraron los desarrollos en los textiles, diferentes insumos, maquinaria, soluciones sostenibles, logística, tecnología y la manera como las empresas se integran a las cadenas de valor internacionales.

Sobre la derrama económica

Para Invamer, la realización de Colombiatex fortaleció la competitividad del sector y muestra a Medellín como sede de impacto internacional para ferias especializadas en moda y negocios, con una derrama económica de 11,6 millones de dólares, representada en actividades como hotelería, transporte, gastronomía y servicios asociados.

Cifras de algunos negocios

El showroom de Paquete Completo reunió cerca de 80 empresas especializadas en servicios integrales para la industria, desde el diseño hasta la producción final.

Allí, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Cluster Moda acompañaron en un proceso integral a 21 empresas para conectar y transformar las capacidades del ecosistema moda en la región.

El Clúster Moda fue protagonista

Sara Vives, gerente Clúster Moda, indicó que en el último día de feria se tenían concretados “4 acuerdos comerciales por $134.500.000 y se han generado más de 700 contactos, lo que refleja una dinámica activa de relacionamiento y oportunidades de negocio. Destacamos el interés por reactivar relaciones comerciales con Venezuela, así como la generación de contactos provenientes de Ecuador”.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia destacó que durante la feria se mostró el interés por reactivar las relaciones comerciales con Venezuela y las conexiones comerciales nuevas con Ecuador, México, Canadá, República Dominicana, entre otros, lo que abre nuevas oportunidades de internacionalización y diversificación de mercados.

Sara Vives agregó que “el 66,6 % de los empresarios proyecta expectativas de negocios superiores a $200 millones de pesos y el 33,3 % estima negocios por más de $400 millones de pesos, lo que refleja una dinámica activa de relacionamiento y oportunidades de negocio”.

Este clúster espera en este 2026 impactar a cerca de 150 empresas y 800 empresarios, para ellos habrá programas de fortalecimiento empresarial, conexión comercial, internacionalización, productividad, sostenibilidad, innovación y liderazgo.