Medellín lanza estrategia contra el maltrato intrafamiliar y promueve la crianza respetuosa

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través del Despacho de la Primera Dama, lanzó de manera oficial la campaña “El cambio empieza en casa y comienza contigo”. Esta iniciativa, enmarcada en el programa Tejiendo Hogares, busca abrir un debate ciudadano en torno a las prácticas de crianza tradicionales y erradicar la normalización del maltrato físico y psicológico como método de disciplina. La propuesta apela a la reflexión de padres y cuidadores sobre conductas justificadas históricamente bajo dinámicas de corrección violentas, ofreciendo metodologías de formación orientadas a relaciones basadas en el respeto y la empatía.

El lanzamiento de la campaña coincide con un panorama complejo en materia de orden público familiar en la capital antioqueña, según las bases de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). Los indicadores oficiales reportaron un consolidado de 13.633 casos de violencia intrafamiliar y de género durante el año 2025. Asimismo, los registros correspondientes al primer cuatrimestre del año 2026 ya reflejan una tendencia preocupante con 2.435 casos reportados, lo que sostiene las alertas institucionales en los entornos residenciales de la ciudad.

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La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, puntualizó que la apuesta de la estrategia Tejiendo Hogares consiste en entregarle a la ciudadanía herramientas prácticas para relacionarse de una forma amorosa, empática y respetuosa en el entorno familiar. Además, enfatizó que el propósito de la campaña no es juzgar a las familias ni a las personas por sus pautas de crianza previas, sino ofrecerles el acompañamiento necesario para transformar esas dinámicas internas y aprender a resolver los conflictos cotidianos de una manera diferente.

El desglose de la caracterización de las violencias detectadas en la vigencia anterior muestra que el maltrato físico lideró las estadísticas con 5.455 registros, seguido por la violencia psicológica con 3.420 casos asociados a agresiones verbales y amenazas. Adicionalmente, el indicador de violencia sexual acumuló 4.466 hechos en 2025 y sumó 1.369 denuncias en lo que va del año 2026; los peritajes técnicos señalan que el 82 % de las víctimas en este último apartado corresponden a mujeres, concentrándose el 30 % de los casos en menores de entre 10 y 14 años de edad.

Como estrategia de intervención directa, la administración distrital convocó a la ciudadanía a participar en la Gran Escuela para la Familia, una jornada pedagógica programada para el próximo sábado 23 de mayo a las 10:00 a. m. La actividad se desarrollará de forma simultánea en 40 puntos estratégicos de Medellín y ofrecerá talleres prácticos enfocados en la prevención de violencias, la salud mental, el manejo emocional y los desafíos del uso de la tecnología en el entorno familiar.