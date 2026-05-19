Gobernador y demás agentes políticos cuestionan mural sobre falsos positivos cerca de casa de Uribe

Rionegro, Antioquia

Continúan las reacciones políticas tras la realización de un mural con la frase “Las cuchas tenían razón” en inmediaciones de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el sector de Llano Grande, entre los municipios de Rionegro y El Retiro, Oriente antioqueño.

Al pronunciamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumaron dirigentes del Centro Democrático y representantes de organizaciones sociales que participaron en la actividad, generando un nuevo choque político alrededor de la memoria histórica, las protestas y las expresiones simbólicas en el espacio público.

Pronunciamientos y rechazos al acto

El senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, calificó la intervención como una “provocación” y aseguró que quienes participaron buscaban generar confrontación política cerca de la residencia del exmandatario.

“Vienen acá a provocarnos los petristas, los seguidores de Iván Cepeda, a pintar un mural al lado de la casa del presidente Álvaro Uribe Vélez”, manifestó el congresista en un video difundido en redes sociales.

En su declaración, Quintero también relacionó este tipo de discursos y manifestaciones con el ambiente de polarización política que vive el país y pidió a los ciudadanos “no dejarse provocar”, al tiempo que insistió en que “Antioquia se respeta”.

A las críticas también se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó su solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y aseguró que este tipo de actos representan una forma de hostigamiento contra la oposición política al Gobierno Nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario local afirmó que quienes “hablan de paz son aquellos que más generan violencia” y comparó lo ocurrido en Llano Grande con situaciones registradas, según dijo, durante la campaña a la Alcaldía de Medellín.

Gutiérrez también cuestionó el silencio de sectores afines al Gobierno frente a hechos de corrupción y acciones violentas de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. “Estas acciones de hostigamiento a la oposición deben parar ya”, escribió el alcalde, quien además pidió al presidente Gustavo Petro “dar la orden de calmar a los instigadores”.

Organizaciones y sectores afines al acto en vías antioqueñas

Por otro lado, el representante a la Cámara Hernán Muriel, quien acompañó la actividad, defendió la intervención asegurando que se trató de un acto de movilización social y pedagogía de la memoria en homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Según explicó, en el lugar participaron organizaciones sociales, colectivos de víctimas, medios alternativos y defensores de derechos humanos, quienes buscaban visibilizar la cifra de 7.837 casos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Muriel aseguró además que durante la actividad hubo presencia policial y cuestionó que, según dijo, se intentara impedir el acto simbólico.

El representante también indicó que, además del mural, durante la jornada se realizaron homenajes a víctimas de falsos positivos mediante fotografías y camisetas con los rostros de personas asesinadas, desaparecidas o reportadas por sus familias.

Repercusiones del hecho

Tras este hecho, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, informó que decidió suspender una agenda que adelantaba en Medellín y regresar a su residencia luego de conocer la presencia de un grupo de personas en inmediaciones de su vivienda.

El exmandatario atribuyó la movilización al representante a la Cámara Hernán Muriel y calificó lo ocurrido como una provocación que, según afirmó, podría incentivar escenarios de violencia y hostilidad política.

Las posiciones encontradas alrededor de esta intervención artística han generado un amplio debate político y ciudadano en redes sociales sobre memoria histórica, polarización y límites de la protesta en el país.