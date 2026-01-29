Empleados denuncian que deben vender kits de aseo por crisis financiera en el Hospital Carisma

Medellín

La E.S.E Hospital Carisma, única institución pública especializada en el tratamiento de adicciones en Antioquia, se suma a las quejas de las clínicas y hospitales del departamento por una crisis financiera que ha dejado a decenas de trabajadores sin salario.

Empleados de la E.S.E le contaron a Caracol Radio que la falta de recursos sería tan crítica, que el personal de la salud, orientado por la administración del hospital, estaría recurriendo a la venta de kits de aseo para ayudar a recaudar fondos.

Según los testimonios, funcionarios habrían sido presionados por la gerencia para armar paquetes y venderlos por un valor de $20.000 a las familias de los pacientes de la siguiente manera:

Crema dental: $5.000

Desodorante: $4.000

Talco: $5.000

Jabón de baño: $2.000

Cuchillas: $3.000

Cepillo de dientes: $3.000

Shampoo: $2.000

De acuerdo con los testimonios, algunos trabajadores aseguran que esta práctica aún se mantiene y que desconocen el destino final del dinero recaudado. Sin embargo, la gerente del hospital, Dora Raquel Arcia, aseguró que la venta de estos kits se realizó únicamente durante 2025 y tuvo como fin apoyar a los pacientes durante su periodo de hospitalización.

Crisis financiera

El hospital Carisma enfrenta un déficit financiero superior a los 4.000 millones de pesos, producto de pagos parciales por parte de las EPS, lo que ha impedido el pago oportuno de la nómina.

Actualmente se adeuda la prima de diciembre y la primera quincena de enero a los 59 empleados de planta, por un valor aproximado de 385 millones de pesos.

De acuerdo con la gerencia, la EPS Savia Salud concentra la mayor parte de la cartera del hospital, con una deuda que supera los 2.000 millones de pesos. Aunque el giro directo se sigue recibiendo mensualmente, estos recursos no cubren la totalidad de los servicios prestados ni las obligaciones laborales.

“Si facturamos, por ejemplo, mil millones de pesos mensuales, estamos recibiendo apenas entre el 50 y el 60 %. Ese déficit del 30 o 40 % mensual termina afectando directamente el flujo de caja y el pago oportuno de la nómina”, explicó la gerente Dora Raquel Arcia.

Los empleados advierten que la crisis financiera también ha impactado la calidad del servicio y la escasez de insumos. Señalan que la falta de profesionales asistenciales ha reducido el número de pacientes hospitalizados, lo que a su vez disminuye los ingresos de la institución.

La gerente señaló que se han realizado reuniones periódicas con Savia Salud para acordar pagos y depurar glosas, pero advirtió que los desembolsos continúan siendo parciales y tardíos, lo que mantiene en riesgo la estabilidad financiera del hospital y el pago de las deudas.