Arrancó Colombiatex 2026 en Medellín con foco en abastecimiento, sostenibilidad e innovación

Medellín, Antioquia

Este martes 27 de enero comenzó Colombiatex de las Américas 2026, la feria que conecta a empresarios, proveedores y actores del Sistema Moda de América Latina y del mundo con el mercado global, y que consolida a Colombia como un punto estratégico para un sourcing más cercano, flexible, sostenible e inteligente en las Américas.

La edición número 38 del evento se realiza del 27 al 29 de enero en Plaza Mayor Medellín, con la participación de más de 500 expositores de más de 20 países, en un área ferial superior a los 27.000 metros cuadrados. La organización espera la asistencia de más de 30.000 visitantes, entre ellos 12.000 compradores especializados, interesados en toda la cadena de valor del sistema moda: textiles, insumos, paquete completo, maquinaria y emprendimiento.

Colombiatex se posiciona este año como un escenario clave para la discusión estratégica del abastecimiento global, en un contexto en el que las marcas revisan sus cadenas de suministro y priorizan la cercanía a los mercados, la capacidad de respuesta y la confiabilidad de los aliados. La feria combina la muestra comercial con una agenda de conocimiento enfocada en innovación, sostenibilidad y transformación productiva.

“Hoy la proveeduría se define por la capacidad de respuesta, la cercanía a los mercados, la confiabilidad de los aliados y la coherencia con los valores que hoy demandan las marcas y los consumidores. En ese contexto, Colombiatex de las Américas se ha consolidado como una plataforma única en su tipo”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Medellín como epicentro del sistema moda

Además de su impacto sectorial, Colombiatex 2026 refuerza el papel de Medellín y Colombia como epicentros estratégicos para la industria de la moda en América Latina. El evento impulsa la cadena de valor del sistema moda y dinamiza subsectores como logística, turismo de negocios, servicios y tecnología, generando una derrama económica significativa para la ciudad.

“Proyectamos una derrama económica de 10,2 millones de dólares, lo cual reafirma nuestra estrategia de consolidar al Distrito como un centro empresarial atractivo para la inversión internacional”, señaló María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, quien destacó que en la ciudad operan más de 4.444 empresas del sector textil, confección y moda.

El mapa del sourcing global

Bajo el concepto “En el mapa del sourcing global”, la feria propone una lectura profunda de los cambios estructurales de la industria. El abastecimiento deja de centrarse únicamente en costos y se convierte en una decisión estratégica atravesada por resiliencia, trazabilidad, eficiencia y diversificación de riesgos, en respuesta a las disrupciones recientes del comercio internacional.

“Colombiatex es un escenario estratégico para compartir nuestra visión y reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo del sector textil colombiano”, aseguró Lina Bustamante, gerente general de Creytex, al destacar la importancia del evento para empresas que apuestan por innovación y producción de alto valor.

Paquete completo, sostenibilidad y conocimiento

Uno de los espacios más relevantes es el Showroom de Paquete Completo, con cerca de 70 marcas, donde Colombia exhibe su propuesta basada en diseño con identidad, sostenibilidad, personalización, mínimos flexibles y eficiencia en tiempos. En este espacio participa la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a través de su Clúster Moda, acompañando a 21 empresas en su preparación y presencia en la feria.

El Clúster Moda agrupa alrededor de 14.262 empresas, que representan el 8,5 % del tejido empresarial de su jurisdicción y generan más de 233.000 empleos, cerca del 7 % del total departamental, lo que evidencia el peso económico y social del sistema moda en Antioquia.

La agenda académica incluye el Set de Conocimiento y el Foro de Tendencias, con la participación de más de 30 expertos nacionales e internacionales, quienes analizan transformaciones estéticas, tecnológicas y de consumo, así como la integración de sostenibilidad e inteligencia artificial en los procesos creativos y productivos.

Con rutas dedicadas a sostenibilidad y emprendimiento, Colombiatex de las Américas 2026 se consolida como el espacio donde la industria de la moda explora tendencias, conecta negocios y toma decisiones estratégicas desde Colombia hacia el mercado global.