Más de 200 pacientes con VIH en Risaralda no están recibiendo sus tratamientos

Pereira

Desde diciembre del año pasado, cerca de 200 personas que padecen de VIH han tenido interrupciones en la entrega de los antirretrovirales, una situación que pone en riesgo su estabilidad clínica y el control epidemiológico.

La contingencia fue documentada por la Fundación Plataformas, tras recibir notificaciones formales entre diciembre y enero de pacientes que reportaron no haber recibido sus tratamientos a tiempo, pese a contar con diagnóstico confirmado y esquemas médicos definidos.

La mayoría de los casos corresponde a usuarios afiliados a EPS intervenidas, especialmente la Nueva EPS. De acuerdo con el reporte, los pacientes han enfrentado demoras, negativas y falta de información clara sobre la entrega de los medicamentos, lo que ha obligado a muchos a acudir a organizaciones sociales ante la suspensión del suministro.

José Fernando Giraldo, director de esta fundación, advirtió que esta situación vulnera derechos fundamentales, ya que la interrupción del tratamiento rompe la adherencia, eleva la carga viral y compromete la vida de los pacientes.

“Desde la Fundación Plataformas queremos expresar nuestra profunda preocupación por la grave crisis que están viviendo y la situación de algunas personas que viven con VIH en el Eje Cafetero por la no entrega de sus medicamentos antirretrovirales por parte de la Nueva EPS y las respectivas IPS. Hacemos un llamado muy especial a todas las entidades garantes de derechos para que garantice la entrega oportuna y suficiente de los medicamentos”, afirmó Giraldo.

Aunque la organización activó una respuesta solidaria temporal, apoyada en donaciones y redes comunitarias, aclaró que esta alternativa no sustituye la obligación legal del sistema de salud, pues no opera como dispensario y su capacidad se ha visto desbordada por el volumen de solicitudes. Actualmente, muchos pacientes dependen de apoyos esporádicos para no suspender completamente su terapia.

Ante este escenario, la Fundación hizo un llamado urgente a las personerías de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia, así como a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que activen mecanismos de inspección, vigilancia y control que garanticen la entrega continua y oportuna de los antirretrovirales durante los procesos de intervención a las EPS.

Casos confirmados en Risaralda en el 2025

La alerta cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, según el más reciente boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, en Risaralda se notificaron 1.089 casos de VIH durante el 2025, ubicando al departamento entre los territorios con incrementos superiores al 30 % en la notificación de casos.

Organizaciones sociales advierten que, de no adoptarse medidas inmediatas, esta situación podría convertirse en una emergencia sanitaria silenciosa, con consecuencias graves tanto para los pacientes como para la salud pública en el departamento.

