Personería de Pereira advierte agotamiento del sistema de salud por aumento de tutelas y deudas

El Ministerio Público alertó sobre un deterioro progresivo de la capacidad institucional para garantizar el derecho a la salud, tras evidenciar un aumento sostenido de acciones judiciales, desacatos y una grave crisis financiera en la red hospitalaria. El balance fue presentado luego de una mesa de seguimiento a las EPS, IPS y hospitales públicos del Pereira y Risaralda.

De acuerdo con el informe presentado por la Personería de Pereira, durante el año pasado el Ministerio Público interpuso 1.240 tutelas en materia de salud y gestionó 368 derechos de petición, cifras que reflejan, según la Personería, que los pacientes continúan recurriendo a los jueces para acceder a servicios básicos ante la incapacidad del sistema para responder de manera oportuna. El diagnóstico apunta a un escenario en el que aumentan los reclamos judiciales, pero no las soluciones estructurales.

Uno de los factores que agrava la situación es la inestabilidad administrativa en la Nueva EPS, donde los constantes cambios de interventores y directivos han frenado acuerdos previamente avanzados y obligado a reiniciar procesos. Este panorama impacta a cerca de 400.000 usuarios del Eje Cafetero, que dependen de esta EPS en medio de restricciones financieras que afectan autorizaciones, tratamientos, atenciones básicas y pagos. Así lo confirmó Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira

“Hoy tenemos más tutelas, más desacatos y menos soluciones efectivas, hoy se conoce la realidad financiera del sistema; sin esta intervención, seguiríamos en conjeturas, la única salida pasa por recursos suficientes y decisiones fiscales claras del Gobierno Nacional”, afirmó el personero Reales Chacón.

Crisis financiera en hospitales públicos

La cartera hospitalaria concentra la mayor presión. El Hospital Universitario San Jorge registra una deuda cercana a los 40.000 millones de pesos, en su mayoría correspondiente a 2025, lo que compromete seriamente su operación.

Aunque en una mesa de trabajo liderada por la Personería la Nueva EPS reconoció obligaciones y se comprometió a girar 11.000 millones de pesos al San Jorge, además de recursos parciales a ESE Salud Pereira, se advirtió que estos pagos sólo representan un alivio temporal y no una solución de fondo.

Durante 2025, la Personería realizó 21 visitas a EPS y 81 a IPS, lo que permitió establecer con mayor precisión el nivel de endeudamiento y los flujos financieros del sistema. Con base en este diagnóstico, la entidad concluyó que la salida a la crisis requiere decisiones fiscales claras y recursos suficientes por parte del Gobierno Nacional, así como una depuración de cuentas históricas.

De no adoptarse medidas estructurales, advirtió el personero, las tutelas continuarán aumentando y las herramientas institucionales para proteger el derecho a la salud seguirán debilitándose.

