Ídolo de Santa Fe arremete contra la cancha del estadio El Campín: “Destrozada y peligrosa”

Uno de los grandes protagonistas, o antagonistas, del empate 2-2 entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira fue el terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín. La cancha se encuentra en malas condiciones y ha sido blanco de fuertes críticas durante todos los partidos que se han jugado allí en el inicio del 2026.

Jugadores de ambos equipos, incluso el técnico local, el uruguayo Pablo Reppeto, apuntaron contra el terreno de juego. El lateral Christian Mafla reconoció que un resbalón le impidió controlar una pelota, la cual terminó en el primer gol visitante.

Leandro Castellanos, ídolo y exjugador del equipo bogotano, lanzó duras críticas al escenario deportivo y a todos sus encargados, entre ellos, Sencia, el IDRD y el alcalde Carlos Galán.

Castellanos, ahora Concejal de Bogotá, apuntó a través de su cuenta de X sobre el mal estado del terreno, el riesgo que esta representa para los jugadores y el espectáculo, en un video en el que se ve el resbalón de Mafla que terminó en gol del Pereira.

Leandro Castellanos comentó: “Una cancha DESTROZADA, grama levantada, irregular y peligrosa para los jugadores. El estado de la grama va directamente relacionado con la calidad del espectáculo. Lo mínimo es garantizar mantener la grama en óptimas condiciones @IDRD @GobiernoBTA @CarlosFGalan @SenciaBogota“.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte manifestó sobre el estado de la cancha, asegurando su rol y responsabilizando directamente a Sencia del cuidado del terreno:

“En el marco del contrato de concesión, Sencia es el responsable directo de la administración, operación y mantenimiento del escenario deportivo, así como del estado actual y futuro de la infraestructura, partiendo de las condiciones bajo las cuales fue entregado el estadio, y del cumplimiento de las normas aplicables”, publicó.

Y añadió: “El IDRD, mediante la interventoría del proyecto, ejerce su función de vigilancia y control sobre el cumplimiento del contrato, con un seguimiento específico a actividades clave del componente deportivo, entre ellas el mantenimiento de la grama. En ese sentido, el Instituto ha advertido a la concesión sobre la prioridad de estas labores y sobre la importancia de cumplir con los criterios técnicos y normativos establecidos para asegurar la adecuada ejecución del proyecto”.

Por el momento no se ha producido ningún comunicado oficial de parte de Sencia sobre la difícil situación que atraviesa la cancha del escenario deportivo.