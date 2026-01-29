“Me jugó una mala pasada el terreno de juego”: Mafla se queja de la cancha, tras Santa Fe - Pereira

Santa Fe suma 4 partidos por liga sin ganar en condición de local, la última vez desde el 25 de noviembre de 2025. El partido válido por la fecha 3 de la liga colombiana se enfrentó contra el Deportivo Pereira, igualando (2-2). El partido lo comenzó ganando el Deportivo Pereira al 41′ con gol de Marco Pérez tras un error de Christian Mafla. En el segundo tiempo, llegó el (0-2) a favor del matecaña con un golazo de larga distancia de Yuber Quiñones al 55′.

El cardenal descontó al 63′ con gol de Christian Mafla proveniente de un centro de Alexis Zapata; el gol del empate (2-2) fue al 67′ por Edwin “Shirra” Mosquera con un remate de larga distancia con pie derecho.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Liga 2026: así quedó con la derrota de Millonarios frente al líder Pasto

Christian Mafla luego de cometer el error en el primer gol que le hacen a Santa Fe. “Una jugada fortuita donde Marmo me tira la pelota, yo quiero controlarla y me resbalo. Creo que son jugadas que a veces pasan. Me jugó una mala pasada el terreno de juego, pero bueno, seguiremos trabajando para mejorar cada una de estas cosas, que es lo más importante, y no volver a cometer esos errores”. Aseguró el lateral de Santa Fe.

Por su lado, el director técnico Pablo Repetto también se quejó del mal estado de la cancha. “En el primer tiempo creo que cometemos un error en la salida; también la cancha nos juega en contra porque Mafla se resbala y ahí nos toman saliendo, y después, en una falta intrascendente, hay una virtud del jugador del Pereira que hace un golazo”. Afirmó Pablo Repetto.

Le puede interesar: Santa Fe 2-2 Deportivo Pereira en Liga Colombiana: repase acá los goles y las mejores acciones

Últimos partidos por liga de Santa Fe en condición de local

25 de noviembre de 2025: Santa fe 1-2 Deportes Tolima.

8 de diciembre de 2025: Santa Fe 0-0 Bucaramanga.

18 de enero de 2026: Santa Fe 1-1 Águilas Doradas.

28 de enero de 2026: Santa Fe 2-2 Deportivo Pereira.

Escuche acá la rueda de prensa