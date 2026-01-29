¿Quién será el nuevo técnico de Millonarios? César Augusto descartó algunos nombres y dio pistas

Rodrigo Contreras ha sido uno de los jugadores más destacados en lo que va del semestre con Millonarios / Twitter: @MillosFCoficial.

Millonarios destituyó a Hernán Torres tras sumar su tercera derrota consecutiva en el presente campeonato. El equipo bogotano, a través de su director deportivo, Ariel Michaloutsos, ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico.

César Augusto Londoño, en El Pulso del Fútbol, dio algunas pistas sobre el perfil que se busca en el nuevo entrenador del equipo bogotano y descartó varios nombres que han sido relacionados con el club en las últimas horas.

“Descarte a (Gustavo) Álvarez y descarte a (Ariel) Holan, y descarte (Rafael) Dudamel”, le comentó César Augusto a Steven Arce. Al respecto añadió: “Entiendo que lo de Holan tiene que ver a una decisión orientada a otra oferta que tiene. Trate de averiguar por Argentina, pero no tengo confirmado el tema”.

Sobre las condiciones para el nuevo técnico y su parecer, comentó: “El técnico va a ser extranjero y yo creo que va a ser argentino, tiene que tener experiencia, no puede ser un técnico como (Efraín) Juárez, que no haya dirigido. Ya Millonarios no se puede dar la pela de contratar un técnico nuevo, hacer un experimento y es que Millonarios viene fracasando reiteradamente con el tema de los técnicos”.

Del perfil, añadió que tiene que ser: “Extranjero; experiencia; que tenga conocimiento internacional; que haya dirigido afuera, no en un solo país; que tenga un método convincente, eso ya es un poquito más difícil de explicar; que se adapte a la nómina, porque ya no hay tiempo de contratar y el otro tema, que conozca Millonarios, que eso sí es muy fácil”.

“Yo creo que el técnico que llegue a Millonarios no va a tener más de 60 años; o sea que es joven”, concluyó al respecto César Augusto Londoño.

El partido de Millonarios del próximo domingo ante el Medellín, por la fecha 4 de la Liga, sería dirigido por Omar ‘El Cabezón’ Rodríguez, técnico del equipo Sub-20 Embajador y quien ya dirigió en la goleada 3-0 sobre el Junior el semestre pasado.