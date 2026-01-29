¿Millonarios tiene listo el reemplazo de Hernán Torres? Esto dijo el director deportivo Michaloutsos / Millonarios FC

El proceso Hernán Torres llegó a su fin. Luego de tres derrotas consecutivas en el inicio de la Liga Colombiana 2026-I, la directiva de Millonarios tomó la decisión de dar por terminado el segundo ciclo del técnico tolimense.

Le puede interesar: Así fue como Millonarios despidió a Hernán Torres de su cargo como entrenador

Torres, de 64 años, no pudo levantar a un equipo que venía anímica y deportivamente caído. En el segundo semestre del 2025 no logró clasificar a cuadrangulares y en la actual temporada dejó la institución sin puntos y en el último lugar de la tabla.

Ahora, el cuadro albiazul inicia la búsqueda de un nuevo director técnico, el cual tendrá que renovar los ánimos del plantel y ponerlo a funcionar rápidamente, pensando no solo en el torneo local, sino también en el crucial duelo ante Atlético Nacional en los play-offs de la Copa Sudamericana.

Lea también acá: Hernán Torres deja Millonarios como el director técnico con peor promedio en los últimos 16 años

Esto dijo Ariel Michaloutsos sobre el nuevo DT de Millonarios

El plantel de Millonarios aterrizó en Bogotá en la mañana de este martes 29 de enero, luego de la caída 2-1 en casa del Deportivo Pasto. Pues bien, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Ariel Michaloutsos, director deportivo del elenco bogotano, se refirió a las decisiones que se avecinan.

En primera instancia, calificó como “una lástima” la salida de Hernán Torres del banquillo técnico. Ahora bien, aclaró que desde ya se está trabajando en el entrenador con el perfil ideal para llegar al club. Claro está que, a pesar de ser consultado por el venezolano Rafael Dudamel, optó por no dar detalles.

“Estamos trabajando en eso... No te puedo dar nombres, ni nada. Ya pronto hay que trabajar en eso”, sentenció.

Entérese de: “Esto no es con palabras, sino con juego”: reflexión de Andrés Llinás tras la derrota de Millonarios