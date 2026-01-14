Residuos en quebradas aumentan el riesgo de emergencias durante la temporada de lluvias en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín adelanta acciones de recuperación ambiental en el sector Las Estancias, en la comuna 8–Villa Hermosa, luego de un incidente registrado por el aumento del caudal de la quebrada La Castro, provocado por las lluvias recientes y la acumulación de residuos y escombros en su cauce.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, el riesgo en este punto no obedece únicamente a las precipitaciones, sino a una problemática estructural asociada al uso inadecuado del espacio público y a prácticas ciudadanas que reducen la capacidad hidráulica de la quebrada.

La funcionaria señaló que la cercanía de viviendas al cauce y la disposición irregular de residuos generan condiciones que incrementan la probabilidad de inundaciones y avenidas torrenciales.

Durante las labores de intervención, el Distrito ha retirado residuos voluminosos y sedimentos que obstruían el paso del agua, afectando el comportamiento natural de la quebrada.

Estos materiales, explicó la secretaria, no solo representan un riesgo inmediato para las comunidades vecinas, sino que también pueden provocar emergencias en sectores ubicados aguas abajo.

Ruiz enfatizó en la necesidad de fortalecer la cultura ambiental y la gestión del riesgo como una responsabilidad compartida entre la institucionalidad y la ciudadanía.

Según indicó, evitar que escombros, muebles y otros residuos lleguen a las quebradas es una medida clave para reducir accidentes y proteger la vida durante episodios de lluvia intensa.

La Administración distrital reiteró que, si bien se avanza en la recuperación del cauce y en acciones preventivas, la reducción del riesgo depende en gran medida del compromiso ciudadano con el manejo adecuado de residuos y el respeto por las rondas hídricas, especialmente en esta temporada climática.