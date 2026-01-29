Siniestro aéreo de Satena: Avanza sala de crisis de la Cruz Roja desde Cúcuta

Cúcuta

Desde las 2:00 PM de este miércoles 28 de enero se activó la sala de crisis de la Cruz Roja Colombiana en Norte de Santander, para brindar el apoyo oportuno al accidente aéreo presentado en zona rural de La Playa de Belén.

“Una vez conocido la información y confirmada el siniestro y el lugar donde ocurrió este evento, la sala de crisis se activó. Dimos indicaciones para que el equipo de respuesta de Ocaña, Abrego y La Playa de Belén se desplazaran hacia la zona de impacto. Ese fue un trabajo muy importante en coordinación con las autoridades locales del departamento de Norte de Santander, los puestos de mando unificados desde Cúcuta y Ocaña”, explicó a Caracol Radio Juan Carlos Torres, Director Ejecutivo de la Cruz Roja Seccional Norte de Santander.

En total fueron desplegados 20 voluntarios en la zona donde ocurrió el siniestro. A las 11:00 PM concluyó la extracción de la totalidad de los cuerpos.

“Cualquier tipo de accidente, un siniestro aéreo, las condiciones son difíciles. Recibimos el apoyo de las comunidades, de los campesinos y en coordinación con los voluntarios de la Cruz Roja, porque el siniestro fue a hora y media de La Playa de Belén, en una vereda muy cercana. Las condiciones son difíciles. Se llegó a la zona con el apoyo de todos y se procedió a extraer estos cuerpos que ya se encuentran en Cúcuta”

Ahora, este organismo de socorro continuará con la atención psicosocial a las familias de las víctimas.

“Nosotros activamos el equipo de apoyo psicosocial desde Ocaña para dar respuesta y apoyo a los voluntarios y a los familiares que participaron en este extracción, en este rescate de estos cuerpos”.

15 voluntarios, de todas las especialidades, hacen parte de esta sala de crisis desde la ciudad de Cúcuta.