Diógenes Quintero llevaba más de un año interesado en construcción de paz de la región: Obispo Olave

En 6AMW de Julio Sánchez Cristo, estuvo el Obispo Orlando Olave, quien lamentó el accidente aéreo ocurrido el pasado miércoles 28 de enero en la vía Ocaña-Cúcuta.

El obispo enfatizó que esta es una situación que en muchas ocasiones es difícil de controlar, más cuando esta vía aérea se trataba de un sueño que esperaron desde hace tiempo. “Esta comunicación aérea se había logrado hace unos meses”

Diógenes Quintero y los procesos de paz

Diógenes Quintero era un defensor de derechos humanos y un congresista abanderado por la defensa de la paz; incluso, se reunió en varias ocasiones con Olave, ya que se encontraba bastante interesado en la realidad y construcción de paz por medio del diálogo.

“La última vez que lo vi fue en Ocaña, hace mes y medio, en un foro de construcción de paz con la Universidad de Ocaña; estaba muy ilusionado de volver a la Cámara (...) era un hombre muy comprometido”. Destacó Olave.

De acuerdo con el Obispo, durante los últimos días se han incrementado las lluvias en la zona, con brisas fuertes. “Estas son realidades que las autoridades tendrán que definir, para ver las razones por las que se dio este accidente”

“Yo he tomado este recorrido en varias ocasiones; es un vuelo muy corto, incluso a veces de hasta 17 minutos; eso hace que muchas personas, por temas de seguridad y rapidez, tomen esta alternativa”. Afirmó el Obispo.

