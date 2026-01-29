“Fue un procedimiento tedioso”: funcionarios sobre extracción de cuerpos en La Playa de Belén

Cuerpos de las víctimas del accidente en La Playa de Hacarí / Foto Caracol Radio

Cúcuta

Las labores de búsqueda y extracción de los cuerpos de las 15 víctimas mortales del accidente aéreo registrado en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, se realizaron en condiciones complejas por la topografía del terreno, las lluvias y la poca visibilidad.

Funerarios que participaron en el operativo y que este jueves se encontraban en las instalaciones de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta relataron a Caracol Radio que el procedimiento exigió un trabajo detallado y prolongado, con apoyo de varios organismos de socorro y de la comunidad campesina del sector.

Uno de los funerarios explicó que la extracción debió hacerse de manera individual debido a las condiciones del lugar.

“Las labores fueron un poco complicadas porque tocó ir cuerpo por cuerpo. Había zonas pantanosas y fue necesario cargarlos en camillas para poder bajarlos hasta el casco urbano de La Playa de Belén”, señaló.

Indicó que, una vez finalizada la recuperación, los cuerpos fueron llevados inicialmente al parque principal del municipio y posteriormente trasladados a Cúcuta. “Salimos sobre las 11:15 de la noche y llegamos a la ciudad hacia las 3:30 de la madrugada. Durante el recorrido no se presentaron contratiempos y ya había familias esperando”, agregó.

Por su parte, Jonathan Zuluaga, integrante de la funeraria Trascender del municipio de Ocaña, detalló que el operativo inició hacia las 3:30 de la tarde y se extendió hasta altas horas de la noche. “Fue un procedimiento bastante tedioso. Terminamos hacia las nueve y media o diez de la noche, luego de que los organismos de socorro realizaran el último barrido en la zona”, explicó.

Zuluaga señaló que las condiciones climáticas influyeron directamente en la complejidad del trabajo. “Había poca visibilidad por la neblina, había llovido y encontramos mucho barro. Desde el punto donde se dejaron los vehículos hasta el lugar del accidente, el recorrido a pie tomaba entre una hora y una hora veinte minutos”, afirmó.

En las labores participaron de manera articulada la Cruz Roja, los Bomberos Voluntarios, organismos de socorro de Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén, así como habitantes de la zona. “La comunidad colaboró al cien por ciento durante todo el proceso”, indicaron.

Finalmente, los funerarios confirmaron que, tras su llegada a Cúcuta, los cuerpos fueron entregados a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos de identificación y reconocimiento. Posteriormente, serán entregados a los familiares para las honras fúnebres y sepultura.