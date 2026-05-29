Liberan a comerciante secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

El comerciante Brayan Forero Cárdenas, quien había sido secuestrado el pasado 15 de mayo de 2025, fue liberado en las últimas horas y entregado a una comisión humanitaria conformada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la ONU.

Según la información, el hombre fue plagiado cuando se encontraba en su establecimiento comercial en el municipio de Aguachica, en el departamento de Cesar.

Posteriormente, habría sido trasladado y mantenido en cautiverio en zona del Catatumbo, sin que hasta el momento se tengan detalles precisos sobre su ubicación durante el tiempo de retención.

La gestión humanitaria permitió su liberación y el reencuentro con sus familiares, quienes lo recibieron tras la entrega realizada por la comisión.

Por ahora no se conocen mayores detalles sobre las condiciones en las que permaneció secuestrado ni sobre los posibles responsables del hecho.