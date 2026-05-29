Cinco explosivos lanzados desde drones impactaron zona rural de El Tarra, Norte de Santander

Norte de Santander.

Cinco explosivos lanzados desde drones detonaron en el corregimiento Filo El Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, dejando por lo menos dos personas heridas y afectaciones en más de cinco viviendas.

Las detonaciones se registraron en medio de las confrontaciones armadas que persisten en esta zona de Norte de Santander y provocaron daños en varias estructuras del sector, además de temor entre las familias que habitan esta población campesina.

Tras el ataque, la Personería Municipal de El Tarra emitió un pronunciamiento en el que rechazó el uso de drones adaptados con explosivos y señaló que este tipo de hechos se han venido registrando de manera reiterada en áreas rurales del municipio.

El organismo también indicó que las comunidades continúan expuestas a este tipo de acciones violentas, mientras aumentan las afectaciones contra la población civil en diferentes sectores del Catatumbo.