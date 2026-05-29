Fiscalía en Norte de Santander garantiza presencia institucional para las elecciones presidenciales

Edificio de la Fiscalía en Cúcuta. / Foto: Archivo. / Fiscalía General de la Nación Cúcuta

Norte de Santander

En Norte de Santander la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que está activada la estrategia transitoria para fortalecer la investigación y judicialización de delitos relacionados con las elecciones presidenciales de 2026, en su primera vuelta, este domingo 31 de mayo.

“La Fiscalía garantizará la cobertura de cada uno de los municipios del departamento mediante fiscales de la Seccional Norte de Santander, priorizando aquellas zonas identificadas que presentan mayores desafíos en materia de seguridad y alteración del orden público”, expresó la entidad a través de un comunicado.

Es de resaltar que, para esta jornada electoral, la Fiscalía dispondrá de “fiscales con capacidad de atención inmediata para asumir actos urgentes, coordinar labores investigativas y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales, con el propósito de salvaguardar la transparencia del proceso democrático y proteger el ejercicio libre del derecho al voto”.

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Despliegue de equipos especializados de Policía Judicial

Durante la jornada democrática, en el departamento estarán desplegados equipos especializados de policía judicial del CTI, “con capacidad de reacción y movilidad en municipios estratégicos del área metropolitana y diferentes subregiones del departamento”.

De igual manera, afirmó la Fiscalía, que se “activarán rutas de articulación con las Direcciones Especializadas contra la Corrupción, Lavado de Activos y Violaciones a los Derechos Humanos, cuando la gravedad o complejidad de los hechos lo requiera”.

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Atención presencial para la recepción de denuncias

Desde las 7:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Ocaña, Pamplona y Chinácota, estará habilitada la atención presencial para la recepción de denuncias.

Además, también están habilitados “los mecanismos de denuncia a través de la plataforma virtual “Denuncia Fácil”, disponible en www.fiscalia.gov.co, la línea 122 y el aplicativo Uriel del Ministerio del Interior, canales que permitirán reportar de manera ágil y oportuna cualquier hecho que pueda constituir delito electoral".