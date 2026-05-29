Investigan muerte de joven puertorriqueño durante procedimiento quirúrgico en Cúcuta

Cúcuta.

Las autoridades adelantan las investigaciones por la muerte de un ciudadano puertorriqueño identificado como Cristofer Lois Rodríguez León, de 29 años, ocurrida en las últimas horas en una reconocida clínica oftalmológica de Cúcuta, ubicada en la calle 17 con avenida 1.

De acuerdo con las autoridades, el joven ingresó al centro asistencial hacia las 2:40 de la tarde para ser sometido a un procedimiento quirúrgico.

Sin embargo, durante la intervención médica habría presentado una complicación que derivó en su fallecimiento dentro de la institución.

Tras el hecho, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que iniciaron las respectivas indagaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre el tipo de procedimiento realizado ni sobre las causas exactas de la complicación que terminó con la muerte del paciente.