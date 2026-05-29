6.000 soldados reforzarán la seguridad durante las elecciones presidenciales en Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Horas previas a la jornada electoral de la primera vuelta presidencial, el Ejército Nacional dio a conocer que 6.000 uniformados reforzarán la seguridad en Norte de Santander y el sur del Cesar, en el marco del Plan Democracia.

Según lo dio a conocer el Ejército Nacional, “el dispositivo cubrirá 29 de los 40 municipios de Norte de Santander y uno del sur del Cesar, con 158 puestos de votación y 242 mesas de votación”.

Así mismo explican que “en los municipios restantes la Fuerza de Tarea Vulcano desplegará sus capacidades en la región del Catatumbo donde los votantes ejercerán su derecho constitucional”.

Más información Presunto homicida de la lideresa ambiental Diana Rodríguez era su amigo de infancia

Cuántos uniformados blindarán el país

Son más de 246.000 uniformados los que estarán blindando a Colombia durante la primera vuelta presidencial para este año 2026.

De acuerdo al jefe del Estado Mayor de la Trigésima Brigada, coronel Jesús Alfonso Rojas Quintero, “tenemos el dispositivo prácticamente tomado. La misión del Plan Democracia 2026 es clara: que cada ciudadano pueda salir a votar con tranquilidad y sin presiones. Coordinamos con todas las autoridades para cubrir cada escenario previsto”.

Agregó que “las operaciones militares se mantendrán de manera alterna en toda el área de responsabilidad para prevenir alteraciones al orden público y proteger el material electoral”.

La Trigésima Brigada recordó la línea gratuita nacional 157 para reportar cualquier intento o hecho de fraude electoral.