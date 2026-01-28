🔴 EN VIVO | Inundaciones en Medellín HOY 28 de enero: cierres viales y cortes de luz. Caracol Radio Medellín

Este miércoles 28 de enero, una tormenta eléctrica de grandes proporciones causó estragos en la movilidad de Medellín. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) recomendó evitar las actividades al aire libre debido a las constantes descargas eléctricas.

Lea también: Medellín activa plan de contingencia para enfrentar la segunda temporada de lluvias

Adicionalmente, el alto nivel de las lluvias produjo varias inundaciones en varias vías y sectores de la capital antioqueña, como en la avenida Las Palmas, donde se produce represamiento vehicular.

Así avanza la situación en Medellín por las fuertes lluvias:

3:12 p.m.: Reporte inicial de la tormenta eléctrica, la cual produjo en tan solo 20 minutos 12 descargas eléctricas entre Medellín y Envigado. El DAGRD recomienda evitar actividades al aire libre:

3:12 p.m Se registra tormenta ⛈️ eléctrica en #Medellín evite realizar actividades a cielo abierto, conduzca con precaución. Reporte emergencias a través de la línea 123.⚠️ @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/JQNYebAhcQ — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) January 28, 2026

3:45 p.m.: Movilidad reducida en la avenida Regional a la altura de Homecenter por encharcamientos.

⚠️Se presenta movilidad reducida en la Av. Regional, a la altura de Homecenter, en ambos sentidos debido a fuertes lluvias e inundaciones en la zona. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/4NmqmMqgL8 — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) January 28, 2026

4:23 p.m.: El alcalde Federico Gutiérrez reporta la atención de varias emergencias por equipos del DAGRD y Bomberos Medellín, especialmente en el sector de la Comuna 14, El Poblado:

🚨En este momento, equipos del @DAGRDMedellin y #BomberosMedellín atienden emergencias en diferentes puntos de la ciudad, con mayor afectación en la Comuna 14, El Poblado: ⁰

• Inundaciones en diferentes puntos de la ciudad por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Se… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 28, 2026

4:36 p.m.: Empresas Públicas de Medellín reporta afectaciones en el tendido eléctrico por la caída de un árbol, produciendo cortes de luz en el sector de El Poblado:

#EPM I Informó que en El Poblado la caída de un árbol afecta la energía en los sectores Altos del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos de Medellín. También un vehículo se vio afectado por esta emergencia.

📽️cortesía pic.twitter.com/q99yqHikbQ — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 28, 2026

5:18 p.m.: Federico Gutiérrez confirma los puntos críticos que continúan bajo atención en El Poblado, especialmente en la zona de Monterrey, donde se presentan daños viales y caída de árboles. No se tiene reporte de heridos y desaparecidos. Se recomienda, si es posible, no salir de casa ante la llegada de la ‘hora pico’.