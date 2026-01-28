🔴 EN VIVO | Inundaciones en Medellín HOY 28 de enero: cierres viales y cortes de luz
En la capital de Antioquia se presentaron varias afectaciones de movilidad debido a una fuerte tormenta eléctrica.
Este miércoles 28 de enero, una tormenta eléctrica de grandes proporciones causó estragos en la movilidad de Medellín. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) recomendó evitar las actividades al aire libre debido a las constantes descargas eléctricas.
Lea también: Medellín activa plan de contingencia para enfrentar la segunda temporada de lluvias
Adicionalmente, el alto nivel de las lluvias produjo varias inundaciones en varias vías y sectores de la capital antioqueña, como en la avenida Las Palmas, donde se produce represamiento vehicular.
Así avanza la situación en Medellín por las fuertes lluvias:
- 3:12 p.m.: Reporte inicial de la tormenta eléctrica, la cual produjo en tan solo 20 minutos 12 descargas eléctricas entre Medellín y Envigado. El DAGRD recomienda evitar actividades al aire libre:
- 3:45 p.m.: Movilidad reducida en la avenida Regional a la altura de Homecenter por encharcamientos.
- 4:23 p.m.: El alcalde Federico Gutiérrez reporta la atención de varias emergencias por equipos del DAGRD y Bomberos Medellín, especialmente en el sector de la Comuna 14, El Poblado:
- 4:36 p.m.: Empresas Públicas de Medellín reporta afectaciones en el tendido eléctrico por la caída de un árbol, produciendo cortes de luz en el sector de El Poblado:
- 5:18 p.m.: Federico Gutiérrez confirma los puntos críticos que continúan bajo atención en El Poblado, especialmente en la zona de Monterrey, donde se presentan daños viales y caída de árboles. No se tiene reporte de heridos y desaparecidos. Se recomienda, si es posible, no salir de casa ante la llegada de la ‘hora pico’.